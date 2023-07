Daniela Morales NW Durango

De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional sobre la Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, en Durango, 96 mil 540 personas, mayores de 15 años, se autoidentifican como LGBTIQ+, lo que representa el 7.01 por ciento de la población en ese rango de edad en el estado.

Sin embargo, no existen datos estatales que demuestren la discriminación, violencia, adicciones y problemas de salud mental a los que se enfrentan los miembros de la comunidad en Durango, esto fue señalado por Pablo Navarrete Gutiérrez, defensor de Derechos Humanos, quien anunció una encuesta para conocer datos oficiales en la entidad.

Indicó que la encuesta contará con 34 reactivos y se podrá responder a través de un código QR o un link, que circularán las diferentes organizaciones y asociaciones de la comunidad LGBT en Durango.

La encuesta estatal estará activa durante un mes, esperan conocer la situación que se vive en Durango y generar propuestas de políticas públicas y acciones gubernamentales dirigidas a fortalecer el respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Navarrete Gutiérrez, invitó a los miembros de la comunidad a participar, pues aseguró que la falta de datos es un claro ejemplo de la invisibilización y abandono en que se encuentra la comunidad, “lo que no se nombra no existe, lo que no existe no tiene derechos”.