Somos una nación de milagros, desde las bendiciones excepcionales de nuestra tierra hasta la resistencia de nuestras instituciones. Mi pastor describió un milagro como el punto donde la gracia de Dios se encuentra con la esperanza humana. Algunos son escépticos de que los milagros, incluso los pequeños, sucedan en estos días. Pero como alcalde de una de las ciudades de más rápido crecimiento de los Estados Unidos, veo que suceden milagros todos los días. Lo veo en el trabajo duro y la creatividad de nuestros trabajadores y empresas. Lo veo en la profesionalidad de nuestra policía. Lo veo en los sueños de nuestros hijos y en la ambición de nuestros recién llegados.

En Miami, hemos experimentado nuestro propio milagro basado en los valores de mantener a todos seguros, mantener bajos los impuestos de todos y dar la bienvenida a la innovación. Ha creado un verdadero “milagro de Miami”, un modelo escalable a nivel nacional, que ha creado y ahora impulsa nuestra prosperidad compartida en Florida, mucho antes y mucho más allá de cualquier modelo o marca. Más importante aún, el Milagro de Miami puede ser el comienzo de un verdadero Milagro Americano para todos los estadounidenses en el próximo siglo, comenzando con tres principios simples.

Primero, todos tienen derecho a estar seguros en público y seguros en su hogar. Mientras que otras ciudades desfinanciaron a su policía, nosotros las financiamos y apoyamos por completo. El resultado ha sido nuestra tasa de homicidios per cápita más baja desde la década de 1960, cuando Miami era solo una fracción de su tamaño actual. Hemos sido pioneros en tecnología de próxima generación como ShotSpotter y cámaras corporales. Hemos atraído talento e invertido en tecnología futura que disuade a los delincuentes y los detiene. Esto ha hecho que nuestras calles sean más seguras, nuestra policía mejor y nuestros ciudadanos más empoderados para vivir sus vidas libres de miedo, intimidación, robo o agresión. Esta libertad ha creado un verdadero espacio seguro donde cada ciudadano puede contribuir y enriquecer a la sociedad a través del compromiso y la interacción cívica. Para los trabajadores, esto es de vital importancia. Los trabajadores, los pobres y las personas de color han pagado injustamente los costos del aumento de la delincuencia durante demasiado tiempo. Merecen la protección total de nuestra policía como cualquier otra persona, y en Miami la reciben. Al abrazar públicamente y financiar por completo a nuestra policía, Miami ha expuesto la falacia del movimiento “quitar los fondos a la policía” tanto de palabra como de hecho.

En segundo lugar, cuando recortas impuestos y regulaciones, aumenta la prosperidad. En Miami, hemos reducido los impuestos a su tasa más baja en la historia, lo que ha desencadenado una tasa de crecimiento económico sostenido superior al 6 % desde 2018 con una tasa de desempleo del 1,5 %. Esto nos ha permitido modernizar los servicios públicos e invertir en infraestructura. Hemos visto que más libertad económica genera más productividad, y más productividad ofrece más opciones tanto para los consumidores como para las empresas. Este círculo virtuoso ha impulsado la diversificación de una base económica fuerte y estable con trabajos que pagan bien. Como ciudad, hemos equilibrado nuestro presupuesto, lo que ha llevado a nuestra calificación de bonos más alta y amplias reservas. En conjunto, esto ha brindado más servicios a un menor costo en impuestos para nuestros residentes, lo que nos convierte en un lugar más acogedor tanto para las empresas como para los consumidores. En este momento, vemos que las regulaciones del gobierno federal y estatal actúan cada vez más como impuestos sigilosos sobre las empresas, así como medidas proteccionistas que favorecen intereses especiales sobre los consumidores. De hecho, estas regulaciones simplemente reducen la elección del consumidor. En Miami, hemos contrarrestado esta tendencia al eliminar regulaciones anteriores, digitalizar nuestros servicios públicos y asociarnos con el mercado para construir más, ofrecer más, entregar más y pagar más a los empleados. Damos la bienvenida, en lugar de atacar, a aquellos que quieren crear más empleos y más bienes para todos.

En tercer lugar, debemos dar la bienvenida a la innovación y a los innovadores, no cancelarlos ni censurarlos. América es una nación que siempre busca nuevas fronteras. Somos inventores e innovadores, inconformistas y migrantes. Creemos en los milagros porque los hemos vivido. Los estadounidenses creamos, construimos, innovamos y expandimos las fronteras de la libertad. Pero también estamos en una competencia global real con aquellos que buscan dividirnos y destruirnos. Tenemos que adaptarnos y dar respuestas. En Miami, hemos pasado por alto la política de las opciones falsas para preguntarnos: ¿Cómo puedo ayudarlo a usted, a su familia ya su negocio? Debido a que creemos que la elección de escuela es un derecho civil, lanzamos la Red de escuelas autónomas de Miami para incentivar la creación de más escuelas autónomas y opciones educativas que satisfagan las necesidades de nuestros padres y creen caminos hacia los empleos de la nueva economía. Como sabemos que nuestro tiempo es nuestro mayor valor, hemos digitalizado nuestros servicios públicos para ofrecer más por menos. Todos nosotros somos elegidos para dar respuestas, no ira; para ofrecer sustancia, no trucos. El éxito de Miami Miracle se basa en una marca de política que funciona para todos porque cumple para todos. Y en una era de política tóxica, eso solo es un milagro.

Durante demasiado tiempo, demasiados políticos nos han alimentado con miedo e ira con declaraciones de declive. Miran, pero no ven; oyen, pero no escuchan. Ahora es el momento de un Milagro Americano, donde la esperanza se alinea con el trabajo duro y la gracia de Dios con las buenas ideas. En Miami, hemos visto el futuro y adoptado un enfoque de la política que lo ofrece. E incluso ahora, en todo Estados Unidos, todavía pueden ocurrir milagros. Solo necesitamos el tipo de líderes que crean en ellos, crean en nosotros y crean en un futuro mejor. N

Francis X. Suarez es el alcalde de Miami.

Las opiniones expresadas en este artículo son del autor.

Traducido por Juan Pablo Tejeda para Newsweek en Español América.