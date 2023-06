Tras la determinación de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con la que se anularía la ampliación de la denominación de origen mezcal en Aguascalientes, el subsecretario del gobierno estatal, Luis Enrique García López, indicó que hasta la fecha no se ha detenido la producción de este destilado en la entidad.

El funcionario comentó que, si bien, esta denominación está en las manos de los productores del estado de Oaxaca, no es exclusiva, sino que puede ampliarse a otras entidades mexicanas, como Aguascalientes.

“Si bien es cierto, esa denominación la tiene el estado de Oaxaca, en Aguascalientes se producía ya desde antes esta bebida, entonces se habrá que analizar con ellos, naturalmente las denominaciones no son exclusivas ni únicas, sino que podrían ampliarse para que también el estado de Aguascalientes la tenga”.

– ¿Se estaría frenando por el momento la producción de mezcal?

-Mientras no exista una determinación por el IMPI, nosotros no tenemos ninguna situación para que se tenga que detener, tiene que haber un tema de acompañamiento jurídico para los productores, pero hasta el momento no hemos sido notificados de que se deje de utilizar la denominación.