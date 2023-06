Puebla, Pue. La Bolsa Inmobiliaria de Puebla, la Red de Asesores Inmobiliarios, y la Asociación para la Defensa y Apoyo al Gremio Inmobiliario, se dijeron en contra de la propuesta de la Ley Inmobiliaria que presentó la Ampi al diputado presidente de la Comisión de Vivienda, Osvaldo Jiménez, pues a su parecer, sólo favorece a esta asociación y no, a todos los que se dedican a este oficio.

Señalaron que seguirán trabajando en dicha propuesta a modo de favorecer a dicho sector, por lo que, no importa si dicha ley no se aprueba para este año, pues desean que lo que se apruebe sea lo que se requiera y no una ley que favorezca a una parte de este sector.

La Bolsa Inmobiliaria de #Puebla, la Red de Asesores Inmobiliarios, y la Asociación para la Defensa y Apoyo al Gremio Inmobiliario, se dijeron en contra de la propuesta de la Ley Inmobiliaria que presentó la #Ampi pic.twitter.com/EVLysZYXPh — Diario Puntual (@DiarioPuntual) June 8, 2023

Con información de Diario Puntual

*BC