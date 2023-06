La fiscalía general del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes están investigando la colocación de varias narcomantas en diferentes puntos de la capital durante la noche de este domingo.

El titular de la Policía Estatal, Manuel Alonso García, informó que los uniformados localizaron al menos tres mantas durante sus labores de vigilancia. Las lonas, dijo, tenían mensajes relacionados a traiciones por parte de varias personas.

Explicó que los elementos se encargaron de retirar los mensajes y de ponerlos a disposición de los agentes de la fiscalía.

Por parte de la Policía Estatal, detalló que se están haciendo revisiones en el material captado por las cámaras del C5, a fin de abonar a las averiguaciones.

Alonso García afirmó que la corporación no bajará la guardia en este sentido.

“Seguimos garantizando la seguridad en el estado, por supuesto, tendremos que no bajar la guardia, seguir trabajando, estar muy atentos, seguimos manteniéndonos como uno de los estados más seguros, afortunadamente no tenemos esquemas de alto impacto, pero eso no conlleva a que nos relajemos”.