Daniela Morales NW Durango

Elementos de la Guardia Nacional prendieron fuego, de manera intencional, a jacales en poblados de indígenas huicholes que viven en los límites de Durango y Zacatecas, esto ocurrió el pasado 20 de junio y fue expuesto por el diputado Bernabé Aguilar.

“Ya no sabemos de quien cuidarnos” expresó el legislador morenista al reclamar que la Guardia Nacional llegó a la comunidad Bancos de Calitique, en el Mezquital, Durango, a incendiar las viviendas de las comunidades indígenas en Mesa Alteña y Mesa de Torrecillas.

El gobernador del estado, Esteban Villegas, informó que los elementos de la Guardia Nacional, implicados en este caso, no tenían jurisdicción en Durango, llegaron actuando con soberbia y sostuvieron una discusión con la gente, porque querían llegar a mandar en una zona que no les corresponde.

Informó que la Guardia Nacional ya está enterada de este caso y se está investigando exactamente qué sucedió, por lo que habrán de determinar que pasará con los elementos.

Destacó que el hecho no pasó a mayores pues dijo que se trataba de jacales donde no había familias. “Yo espero que este tipo de incidentes no vuelvan a suceder” finalizó el mandatario estatal.