Puebla, Pue. El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime Natale Uranga anunció que el partido está listo para competir sólo por los 217 municipios y la gubernatura en los comicios del 2024, afirmó que tiene los cuadros suficientes para hacerlo.

Del escenario nacional, estimó que en el mes de julio, Marcelo Ebrard Casaubón podría visitar Puebla, pero aún no se tiene una fecha, lugar y hora concreta, en este sentido reiteró que la estructura del PVEM no dejará de impulsar al ex canciller.

Si bien aclaró que, el PVEM tiene su propio postulante con Manuel Velasco, aclaró que lo estarán apoyando en su aspiración pero el impulso regional y toda la estructura que representa esta fuerza política está inclinada a que sea Ebrard Casaubón el abanderado para ser el candidato a la presidencial.

Además dijo, que esta decisión de apoyar con todo a Marcelo Ebrard y no a Manuel Velasco, es porque este último salió tarde a reconocer su aspiración.

Jaime Natale pidió evitar confusiones, ya que el proceso interno nacional para el candidato presidencial y local para gobernador es en diferente momento, tan es así que en lo nacional el PVEM va en coalición Juntos Haremos Historia integrado por el Partido del Trabajo (PT), y partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pero en Puebla prefiere ir solo, porque tiene mejores resultados electorales.

Por ello, el líder del PVEM convocó a los ciudadanos a sumarse a este partido donde tendrán la posibilidad de ser impulsados bajo las siglas de esta fuerza política para ir por algún cargo de elección popular en el 2024.

“Cuando el PVEM compite solo le va mejor porque tiene grandes cuadros, por eso estamos fortaleciendo al partido. Una vez que se desahogue el proceso nacional se hará lo mismo en el estado”, citó.

Acompañado de liderazgos en Cholula, Jaime Natale Uranga citó que Puebla está impulsado a la candidatura presidencial a Marcelo Ebrard Casaubón, pero está dispuesto apoyar en lo que se pueda a su representante nacional, Manuel Velasco, no obstante, reconoció que éste salió tarde a la contienda de ahí que en Puebla y la dirigencia respalda al ex canciller.

Con información de Diario Puntual

