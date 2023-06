Somos muy afortunados los Bajacalifornianos, incluyendo por supuesto la administración a nivel gubernatura actual, encabezada por María del Pilar Avila Olmeda.

Pues además de que estamos lejos, territorialmente hablando , del centro del país, en donde el año entrante, por las elecciones presidenciales, lo más probable, habrá un choque de trenes político.

Ya sea que vuelva a ganar Morena o pierda las elecciones , en cualquier escenario, habrá fuerte turbulencia, pues el país está totalmente polarizado y la elección presidencial será sumamente cerrada.

Y ya se sabe, desde hoy, Morena echará toda la carne al asador, utilizando todo lo que esté al alcance, legal e ilegal, y por otro lado, la ola rosa, que ha demostrado su músculo, -la clase media- y otros grupos, que han sido severamente dañados por el desastre de esta administración federal en turno.

Amparados por los partidos de oposición PAN, PRD, PRI en coalición, presentaran una formidable competencia, liderada por un carismático candidato, el cual a la hora que escribo este artículo , todavía no sale a la luz, pues si lo hiciera, ya estaría bajo fuego amigo y el embate brutal del presidente y sus secuaces, este líder de la alianza opositora, saldrá a la luz, justo cuando los escenarios, estén a modo, lo cual será muy pronto.

Si ganase Morena con fraude, habrá conflicto.. y si perdiese, pues peor, ya vimos la actitud en el pasado de Lopez Obrador cuando perdía , no lo aceptaba, y eso que no disponía del poder presidencial, hoy con todo el aparato del Estado, si pierde no la va a reconocer y lo peligroso , no lo va a querer soltar así solito por las buenas…, nunca reconocerá que perdió..

Es decir el próximo año 2024 nos acercamos a un choque de trenes, donde en un extremo tendrán que intervenir los americanos de alguna forma, pues para ellos, es un asunto de seguridad nacional el que México , su vecino, sea un país estable.

Ahora bien, volviendo al punto, aprovechando que en BC, la gestión de la gubernatura actual , terminará en el 2027, y además por nuestra lejanía del centro, la admón. actual deberán minimizar lo que ocurra en el centro del país, y por ende la Gober y su equipo , que a la fecha han estado gobernando razonablemente bien, al contrario de la efímera gobernación pasada de ocurrencias , extorsiones y estériles confrontaciones con diversos grupos , deberán seguir concentrados en aprovechar el auge económico por el que está atravesando nuestro estado , gracias a la situación geopolítica mundial, y seguir impulsando la atracción de inversiones.

Apoyando fuertemente a los municipios en aumentar la movilidad urbana, sobre todo en la congestionada Tijuana, mejorar en lo que se pueda los niveles de inseguridad, ya que este tema, dado de que somos frontera, el decir que se reducirá el crimen a Zero, pues es una utopía…

BC es un gran estado, de hecho pudiese ser un país independiente, y la admón. estatal, municipios y ciudadanos, debemos aprovechar esta condición, para blindarnos ante la inminente turbulencia que viene en el centro del país.. más viajes de negocios a la cuenca del pacifico, a EU, y menos al DF, menos politiquería, aun de los políticos locales actuales y más unión con las fuerzas productivas, para explotar al máximo todas las oportunidades que se presentan, hoy por hoy, en nuestro gran estado. N

