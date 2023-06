En la disciplina de tiro con arco que se desarrolla en la entidad, se obtuvieron 4 medallas más; 2 de oro, 1 de plata y 1 de bronce.

Una de las preseas de oro la obtuvo el arquero Nicolás Martínez en la categoría infantil sub 14, mientras que la segunda lo ganó el joven Rodrigo González de Alba de la categoría sub 21; en tanto que la plata fue para la arquera Miranda Hurtado de la categoría sub 15 y el bronce para José Ángel Cuéllar Iturbide en la categoría sub 21.

Con esto, Aguascalientes tiene un acumulado de 12 preseas en la disciplina de tiro con arco; 4 oros, 5 platas y 3 bronces, con la expectativa de conseguir más triunfos en esta fiesta deportiva.

En la disciplina de rodeo, el jinete Octavio Padilla, de la categoría juvenil mayor, obtuvo la plata en la prueba de jineteo de toros; mientras que su compañera Regina Rodríguez de la categoría juvenil menor, logró el bronce en carrera de barriles.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, felicitó a los jóvenes deportistas por las 104 medallas que han acumulado hasta el momento en esta justa deportiva, ya que gracias a su esfuerzo, constancia y disciplina se tienen estos resultados.