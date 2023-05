A partir de este lunes, la ciudadana Fátima Ochoa, madre de 3 niños menores, iniciará un negocio de comida económica, con lo cual apoyará al gasto familiar en su hogar esto derivado del programa Impulso al Autoempleo del gobierno de Tijuana.

“Yo no conocía estos apoyos, pero se acercó una persona y me dijo que estaba este apoyo, no batalle y empiezo de cero a comprar el equipo necesario para armar una cocina económica en mi casa para poder vender comida”, comento la ciudadana Fátima Ochoa

La entrega fue realizada a través de la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (SEDETI), se otorgaron 611 créditos, por un monto de 13 millones 800 mil pesos.

El secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, Alejandro Mungaray Lagarda, destacó que este 2023, se han entregado 1791 créditos, por un monto de 40 millones 110 mil 527 pesos.

Desde 2021 que inició la actual administración municipal, al XXIV Ayuntamiento ha otorgado 4005 créditos, por un monto total de 100 millones de pesos, como parte de los programas “Impulso al Autoempleo”, “Emprende tu Futuro” y “Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa”.

Las oficinas para el tramite estan abiertas de ocho de la mañana a cuatro de la tarde y las personas interesadas deberán llenar la solicitud que se encuentra en la pagina de internet y presentar una identificación y una demostración de que están viviendo en Tijuana.

Los creditos son de 13 mil a 23 mil pesos dependiendo el giro de actividad en que esté y tienen opción de pagarlo en 1 año con el 6% de interes.

“Es el crédito más barato del mercado, no hay ningún otro crédito más atractivo, pero si por alguna razón la gente siente que no puede pagarlo, el estado puede condonarlo haciendo una demostración honesta de que son los recursos que pidió con el prestamo y presentando una factura a nombre del municipio con esos bienes que pidió y lo condonamos, clasificándolo como gasto social. Si por alguna razón ocurrió una situación catastrófica como enfermedad inesperada cualquier situación de lo que le llamamos circunstancias de la vida, puede también solicitar una condonación a través de un estudio socioeconómico”, concluyó el funcionario. N

