Ahmed inició su carrera en CVS en el 2009 y desde entonces ha ocupado una variedad de roles de operaciones y liderazgo culminando con su posición actual de Vicepresidente y Jefe de Comercio de Formatos Alternativos, en donde sus responsabilidades incluyen la supervisión del crecimiento de las tiendas Navarro y CVS y más.

“Me sentí atraído por trabajar en CVS debido al impacto que la cadena tiene en la mejoría de los resultados de salud en nuestro país, y la diferencia que hacemos en la vida de las personas”, comparte con Newsweek. “Trabajar en CVS me permite formar parte de una empresa que está constantemente innovando para satisfacer y superar la atención al paciente, y de aportar asistencia a las comunidades a las que servimos.”

Navarro y CVS y más han logrado un fuerte posicionamiento en el mercado Hispano gracias a sus estrategias de diversidad: “Nuestros colegas son una representación de nuestros clientes,” dice Vélez. “Esta diversidad en mi fuerza laboral me ha permitido generar estrategias más sólidas, y nuevas ideas y perspectivas para inspirar la innovación y liderar de manera más efectiva.”

Con esta cultura de conexión CVS Health ha logrado impactar mercados específicos, como el hispano con un fuerte reconocimiento de marca. “Nuestra estrategia hispana se centra en ser locales, construir confianza y satisfacer las necesidades de atención médica de esta comunidad en donde quiera que se encuentren en su viaje hacia el bienestar”, afirma.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN: CORAZÓN DE CVS

Además de lograr un crecimiento orgánico con distintos mercados, para Ahmed una fuerza laboral inclusiva “crea un ambiente cálido que lo convierte en un lugar de trabajo diverso, divertido, amistoso y atractivo.”

“CVS Health es una empresa impulsada por un propósito, y la diversidad y la inclusión están en el corazón de todo lo que hacemos,” continua. “Esta energía impulsa el rendimiento. Como inmigrante cubano/libanés, las oportunidades que CVS me ha dado reflejan cómo valoran lo que aportan otras culturas. Me enorgullece trabajar para una empresa que no solo promueve una cultura inclusiva y diversa, sino que también la celebra y la acoge. Esto solo me llena de pasión y propósito para dar lo mejor de mí cada día.”

Uno de los aspectos que más le inspiran es la gente con la que colabora. “Constantemente veo como mis colegas ponen todo su corazón en el trabajo y como piensan en el cliente en todo lo que hacen. He reconocido el valor de construir relaciones: todo comienza y termina con las personas. Cuanto mayor sea el éxito que logres, independientemente de las promociones que recibas, más importante es seguir siendo humilde y un líder servidor para aquellos con los que trabajas.” N

CVS fue reconocida por Newsweek y la firma Plant-A Insights en “Los mejores lugares de trabajo de Estados Unidos para la diversidad 2023″, un índice celebrando a las empresas que, según una extensa investigación, valoran diferentes perspectivas y culturas.

La selección se basa en una revisión de datos disponibles públicamente, entrevistas con profesionales de recursos humanos y una encuesta anónima tomando en cuanta datos sobre la cultura corporativa, el entorno laboral y otros temas. La encuesta arrojó más de 350.000 reseñas de empresas.