El presidente de la junta de coordinación política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, hizo énfasis que quien sea electo como presidente debe buscar una reconciliación con todos los sectores del país. Y no coincidir con la postura de insultos y ataques que Jaime Bonilla realiza en contra de la gobernadora del estado, e hizo un llamado a cerrar filas para enfrentar los retos que tiene Baja California.

De gira por Tijuana, el presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta aseguró que no comparte la postura de Bonilla Valdés de quién dijo ser amigo desde hace varios años y que respeta su cambio de bancada.

“Debemos hacer una tregua por el bien de Morena y del estado de Baja California por lo que no haré eco a sus insultos en contra de la gobernadora Marina del Pilar Ávila”, enfatizó Monreal Ávila.

Monreal Ávila, también busca ser candidato a la presidencia para el próximo proceso electoral, y opinó que en caso de no existir unidad al interior de Morena, podría perder las elecciones de 2024. No obstante todo indica que haber adelantado la sucesión presidencial no ha resultado positivo porque ya hay divisiones internas.

Debido a lo anterior Monreal Ávila consideró que el triunfo de Morena pasa por la unidad, porque si uno de los aspirantes a la Presidencia abandona el partido se pone en riesgo el triunfo del movimiento en la elección de 2024.

Mencionó que el próximo año será uno de mucho desgaste político para ambos frentes.

“Si el partido no se divide puede ganar la elección, si hay ruptura pone en riesgo la ratificación de morena, por eso es importante la unidad”, comentó el presidente de la junta de coordinación política del senado, Ricardo Monreal Ávila. N

