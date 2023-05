Con 11 votos a favor, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó la moción que rechaza las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y lo declara “persona non grata”.

“Cabe indicar que, de acuerdo al articulo 68 del Reglamento del Congreso, la moción pasará al Pleno del Congreso para que se pronuncie sobre este asunto”, informó la Comisión. La votación llega después de que López Obrador rechazó la semana pasada entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al gobierno de Perú. El gobernante acusó a Dina Boluarte de “usurpar” la presidencia de ese país.

AMLO NO RECONOCE A BALUARTE COMO MANDATARIA DE PERÚ

“No le puedo yo entregar nada porque ella para nosotros no es legal y legítimamente presidenta del Perú”, dijo López Obrador este lunes durante su conferencia matutina. Añadió: “Se la podemos entregar a Chile, a Colombia. Que ellos vean qué hacen, pero esta señora, con todo respeto, usurpadora, expulsó a nuestro embajador del Perú”, añadió.

López Obrador explicó que el embajador fue expulsado porque “el presidente Pedro Castillo habló aquí pidiendo que se le diera asilo, porque ya iban a detenerlo. No le dio tiempo de llegar a la embajada porque ya lo tenían rodeado, sus propios guardias lo detuvieron”.

López Obrador se ha negado a entregar la presidencia del grupo que conforman México, Perú, Colombia y Chile al gobierno peruano alegando que su administración no reconoce como presidenta a Dina Boluarte, quien sustituyó en la presidencia al encarcelado expresidente Pedro Castillo.

“UN TIMBRE DE ORGULLO QUE DE DECLAREN ‘PERSONA NON GRATA'”: AMLO

“Le recordaría que le deje la presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo, que le deje la presidencia, porque ella está usurpando ese cargo. Y que saquen de la cárcel a Pedro Castillo, que lo metieron a la cárcel por ser una gente humilde, un maestro serrano del Perú”, dijo López Obrador.

De la posibilidad de ser declarado “persona non grata”, López Obrador ya tenía conocimiento. Esta mañana durante su conferencia dijo: “Yo no puedo quedarme callado ante eso (la salida de Pedro Castillo de la presidencia de Perú). Dije en su momento que todo ese proceder arbitrario tenía que ver con los intereses económicos. Si me van a declarar ‘non grato’, que el pueblo peruano sepa cuál es mi argumento que sostengo, para mí es un timbre de orgullo que actúen de esa manera que me declaren ‘non grato’”. N

