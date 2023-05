Daniela Morales/ NW Durango

Durango ocupa el lugar 28 de 30 Estados en la prueba PLANEA, que evalúa los conocimientos y habilidades de los alumnos.

Son 30 y no 32 las entidades debido a que dos Estados decidieron no entrar a la prueba antes llamada ENLACE.

El gobernador Esteban Villegas Villarreal, señaló que llegar a los primeros cinco lugares antes del 2025 representa un gran reto para mejorar el tema académico en el Estado.

En el marco de la celebración por el Día del Maestro, expresó que otro de los propósitos es cubrir los adeudos económicos con los trabajadores de la educación, como es el pago de quinquenios, problema que se arrastra desde hace años en la entidad.

Fortalecer al sistema educativo es prioridad, aseguró en entrevista el mandatario estatal, al indicar que el gobierno no solo debe dedicarse a hacer obras, puentes, banquetas y presas, sino que una de sus grandes responsabilidades es educar a su pueblo.