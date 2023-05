La doctora Sandra Leal tiene una amplia experiencia como directora médica, farmacéutica y clínica de salud pública. Es miembro de la junta directiva de varios grupos, incluido el Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas, y recientemente fue Presidente de la Asociación Estadounidense de Farmacéuticos. Hoy, como Vicepresidente de Innovación y Abogacía de CVS Health, tiene la oportunidad de contribuir a gran escala para eliminar las barreras al cuidado de la salud y mejorar el acceso y los resultados para miles de pacientes en todo el país. Esta es una pasión que ha guiado su carrera.

Con este compromiso ha liderado esfuerzos a nivel local y nacional para integrar el rol de las farmacias a la salud pública con el fin de mejorar el sistema de atención médica y reducir la desigualdad en la salud. Aquí comparte con Newsweek sus reflexiones sobre el impacto que los farmacéuticos, aquellos en los que confiamos para nuestras necesidades inmediatas, podrán tener en el futuro. Newsweek en Español: ¿Qué te atrajo para trabajar en CVS y cuál es tu rol actual?

Dra. Sandra Leal: Estaba muy interesada en la oportunidad de hacer un impacto positivo en la práctica de la farmacia y colaborar con uno de los empleadores líderes del país en este sector. Me uní a CVS Health mientras era Presidenta de la Asociación Estadounidense de Farmacéuticos, por lo que esta fue la oportunidad perfecta para combinar mi trabajo de abogacía con mi experiencia clínica para promover la profesión. Mi objetivo profesional siempre ha sido avanzar el rol de los farmacéuticos, ya que somos uno de los proveedores más accesibles en el cuidado de la salud.

NE: ¿Cuál es el aspecto más significativo de tu trabajo?

SL: Me inspira la escala e impacto que tiene CVS Health. Hemos trabajado en varios proyectos clave en los últimos meses, como la prescripción de Paxlovid para COVID-19 y la ampliación de la prescripción de anticonceptivos hormonales. El ofrecer servicios de atención médica adicionales en las farmacias brinda un mayor acceso a los pacientes que lo necesitan, y estoy emocionada de explorar otras formas para hacer crecer el cuidado farmacéutico.

También me inspira trabajar con personas que tienen un propósito y una misión. Encuentro que muchos de mis colegas de CVS Health realmente se preocupan por el trabajo que están haciendo, y es muy gratificante colaborar con personas que quieren hacer una diferencia.

EVOLUCIÓN Y ADAPTACIÓN CONSTANTE

NE: En tu opinión, ¿cuál es el principal desafío que enfrenta la industria hoy en día y cómo debería abordarse?

SL: El principal desafío es que la atención médica esta evolucionando rápidamente, y el reto es adaptarnos a un entorno de transformación constante. Desde que inició la pandemia los pacientes han estado recibiendo atención vital como pruebas y vacunas, e incluso recetas de Paxlovid, en las farmacias. Este trabajo es un ejemplo del papel que podemos desempeñar en la vida cotidiana de los pacientes. Debemos continuar invirtiendo en actividades que permitan a los farmacéuticos brindar este tipo de servicios en nuevas áreas, como el manejo de enfermedades crónicas. Los farmacéuticos pueden hacer mucho más de lo que hacen hoy si trabajamos colectivamente para permitirles utilizar todas sus capacidades clínicas.

NE: ¿Cuáles son las innovaciones en el cuidado de la salud que más te entusiasman?

SL: Definitivamente las herramientas digitales que nos permiten ofrecer la atención a los pacientes de la manera y en el lugar en dónde lo necesitan. Durante la pandemia incrementó el uso de nuestra aplicación CVS Pharmacy, los servicios de telesalud y la programación digital. Estas herramientas digitales nos mostraron las formas en las que podemos mejorar las experiencias de nuestros pacientes, brindando un mayor acceso incluso en las situaciones más desafiantes. Hoy continuamos explorando cómo mejorar aún más nuestras ofertas digitales para atender a nuestros pacientes de nuevas maneras.

Mi experiencia personal de niña en Nogales, Arizona, incluyó viajes a México con mi familia para hablar con un farmacéutico de confianza sobre nuestras necesidades básicas de atención médica. Hoy quiero asegurar que nuestros pacientes puedan conectarse fácilmente con su farmacéutico local para obtener asesoramiento y apoyo, y seguir trabajando para eliminar las barreras al cuidado de la salud.

NE: Reflexionando sobre tu carrera, ¿Cuáles son las lecciones más importantes que has aprendido?

SL: Lo más importante que he aprendido es que si no me gusta cómo se está haciendo algo, debo cambiarlo. No hay mejor momento que hoy para empezar a hacer un cambio positivo. N

CVS fue reconocida por Newsweek y la firma Plant-A Insights en “Los mejores lugares de trabajo de Estados Unidos para la diversidad 2023″, un índice celebrando a las empresas que, según una extensa investigación, valoran diferentes perspectivas y culturas.

La selección se basa en una revisión de datos disponibles públicamente, entrevistas con profesionales de recursos humanos y una encuesta anónima tomando en cuanta datos sobre la cultura corporativa, el entorno laboral y otros temas. La encuesta arrojó más de 350.000 reseñas de empresas.

