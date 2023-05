Daniela Morales / NW Durango

En Durango, en últimas fechas, no se han registrado casos de violencia contra la comunidad LGBT+, sin embargo, es un hecho que no todos los ataques de odio se registran en las estadísticas, de acuerdo a lo expresado por Selene Name, activista.

“No somos un estado homofóbico, no existe esa LGBTIfobia que se presentaba en otros años”.

En el marco de la conmemoración del Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, expresó que debe reconocerse que hay en el estado un gobierno más abierto, como se vio con la iniciativa del Matrimonio Igualitario que se aprobó en el Congreso luego de que el gobernador impulsara un decreto a las Oficialías del Registro Civil.

Si bien, dijo que no hay crimenes de odio ocurridos en Durango, si lamentó que en algunos espacios laborales discriminen a miembros de la comunidad LGBT, aunque aseguró que son los menos y principalmente ocurre en las empresas maquiladoras.