Puebla, Pue- Abigail Serdán Andrade, sobreviviente de violencia vicaria, pidió a las autoridades su intervención para evitar que su agresor obtenga la guardia y custodia “absoluta” de su hijo con discapacidad y sus dos hijas, de las cuales una sufrió agresión sexual.

Para esto, Abigail acudió a la Fiscalía Especializada de Género en busca de ser escuchada en su reclamo, ya que dijo que, a dos años de haber presentado tres denuncias, por abandono de persona, violencia familiar y por abuso sexual, dos no presentan avances.

“Desde hace dos años no se ha hecho nada contra el delito de abuso sexual y abandono de personas, uno de ellos con discapacidad. Hoy me presento. Pido la intervención del fiscal, Gilberto Higuera Bernal, para que me ayude al seguimiento de mi carpeta de investigación”.

La afectada manifestó que su caso es una de las más de 50 carpetas que existen en Puebla para ser juzgados por violencia vicaria, y donde incluso a muchas de las mujeres que piden justicia se les revictimiza como a ella y su hija, quien viene arrastrando un abuso sexual, de quien en la actualidad las sigue hostigando.

Detalló que, su caso es complejo porque a ella le fue entregada la custodia “provisional” de sus tres hijos en el Juzgado de lo Primero en materia de lo Familiar en San Pedro Cholula.

Pero su agresor, en el intento de ejercer más violencia en su contra, levantó una denuncia para obtener la guardia y custodia “absoluta” de los dos menores de edad y de la adolescente.

