La regidora del Ayuntamiento de Aguascalientes, Citlalli Rodríguez González, propuso ante el Cabildo una modificación al Código Municipal para eliminar el Artículo 25, en el que se establece la posibilidad de celebrar reuniones secretas.

Durante la sesión ordinaria de este mes, la representante expuso la preocupación de algunos sectores en relación a esta posibilidad, especialmente en tiempos donde se ha exigido una mayor transparencia por parte de los gobiernos.

“En pasados días, me reuní con el Comité de Participación Ciudadana y me manifestaron su preocupación porque justamente existe una recomendación no vinculante del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, donde solicita que sean erradicadas todas las reuniones secretas”.