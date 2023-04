El festival South by Southwest (SXSW) 2023 presentó una sesión exclusiva organizada por TikTok en Austin, Texas, con su TikTok Marketing Partner VKNG Agency, titulada “Reaching LATAM: How advertisers can succeed in this diverse and culturally rich market” (Llegando a LATAM: Cómo los anunciantes pueden tener éxito en este mercado diverso y culturalmente rico).

La sesión se ofreció a líderes de todo el mundo en marketing y publicidad digital para que aprendieran sobre las mejores prácticas y diferentes estrategias de campañas exitosas en la plataforma.

La sesión demostró el compromiso de TikTok con la comunidad creativa, las marcas globales y los anunciantes de Estados Unidos. Los participantes tuvieron la oportunidad de experimentar el espíritu innovador de SXSW y aprender de los expertos en el campo: Cecilia Manzoli, Partner Marketing Manager de TikTok, y Diego A. Díaz, Founder & CEO de VKNG Agency.

Entre los casos de éxito que se destacaron en la sesión, resalta la campaña de creator marketing de NotCo en TikTok, realizada por VKNG, misma que obtuvo 13 millones de vistas y un tráfico a su sitio web. Esta campaña, liderada por Federico Hirtz, Country Manager, y Kevin Orozco, Marketing Director de NotCo México, superó incluso la campaña del Super Bowl 2023 de la marca en otros medios, y lo hizo a un menor costo.

La campaña de NotCo en TikTok fue un gran éxito gracias a su enfoque creativo y original, reflejando los valores de la empresa y conectando con su público objetivo. La campaña demostró cómo la publicidad en TikTok puede tener un gran impacto en el éxito de un negocio, y cómo la plataforma puede ser una herramienta poderosa para llegar a nuevos mercados y audiencias.

La presencia de NotCo en el festival SXSW y su éxito en TikTok son una muestra más de cómo está liderando la industria de los alimentos con tecnología, inteligencia artificial y sostenibilidad de consumo a base de plantas. Con su compromiso de revolucionar el mundo, NotCo continúa creciendo, ganando cada vez más seguidores y clientes en todo el mundo.