Contrariamente a la creencia popular, un grupo de científicos descubrió que los dinosaurios como el Tiranosaurio Rex y el Velociraptor sí tenían labios que cubrían sus dientes. El estudio publicado en Science.org contradice la visión tradicional convencional sobre la aparición de los icónicos animales extintos.

La investigación tiene varias implicaciones importantes para la comprensión de la biología y la evolución de los animales. “Reconstruimos la anatomía de los tejidos blandos, comparamos las mediciones dentales y estudiamos los registros de salud y desgaste dental para descubrir aún más que lo que estás acostumbrado a ver en la pantalla grande no es preciso”, dijo uno de los autores del estudio, Thomas Cullen.

EL TIRANOSAURIO REX TENÍA UNA CUBIERTA EN FORMA DE LABIOS

Añadió: “Los dientes de estos dinosaurios terópodos no experimentaron el desgaste como un cocodrilo, y lo más probable es que tuvieran una cubierta en forma de labios”. Los hallazgos científicos no solo pueden cambiar la forma en que la gente verá a los dinosaurios terópodos, sino que también afectan a los estudios de su paleobiología.

“Que estos animales posean labios significa que sus dientes se desgastaron y funcionaron de manera diferente, descubrimientos que podrían afectar a futuras reconstrucciones biomecánicas. La presencia de tejidos blandos adicionales también tiene implicaciones para su ecología de alimentación e historia de vida”, comentó Cullen.

“JURASSIC PARK” SE EQUIVOCÓ

En general, estos nuevos resultados crean un marco invaluable que afecta a la paleontología de los dinosaurios y al estudio de la estructura de los ecosistemas. Tradicionalmente, las animaciones de los famosos dinosaurios T. rex y Velociraptor en películas taquilleras como “Jurassic Park” han presentado a los animales con los dientes expuestos y en exhibición en todo momento.

Pero, ¿esta representación popular es científica e históricamente correcta? No, según Cullen y el equipo de investigadores. Compararon múltiples aspectos de la paleobiología de los dinosaurios terópodos, incluyendo: desgaste de los dientes, tamaño y escala yAnatomía ósea.

LABIOS SIMILARES A LOS DE LOS LAGARTOS

Según los investigadores, los labios de estos dinosaurios eran más similares a los de los lagartos y no eran como los labios de los mamíferos o los humanos. “Los labios de los dinosaurios serían muy diferentes de nuestros labios, en el sentido de que aunque cubrirían los dientes, realmente no se podían mover de forma independiente, no se podían volver a enroscar en un gruñido, o hacer otros tipos de movimientos que asociamos con los labios en humanos (u otros mamíferos)”, dijo Cullen.

Añadió: “De esta manera, los labios de los dinosaurios serían más similares a los de muchos lagartos o anfibios, incluso si normalmente asociamos la estructura de los labios con mamíferos como nosotros”. N

