Decenas de admiradores del autor japonés Haruki Murakami esperaron este jueves 13 de abril frente a una librería de Tokio para obtener uno de los ejemplares de su más reciente novela tras una pausa de seis años. Los ejemplares del libro The City and Its Uncertain Walls (La ciudad y sus muros inciertos) solo están publicados en japonés de momento, aunque posteriormente saldrán las traducciones.

En un comunicado de la editorial Shinchosha, Murakami contó que escribió la novela mientras estaba aislado durante la pandemia del covid-19. “A principios de marzo de 2020, cuando el coronavirus comenzó a hacer estragos en Japón, comencé a escribir este trabajo y lo completé a lo largo de casi tres años”.

EL MUNDO DE MURAKAMI

Añade: “Durante ese tiempo, apenas salí, no hice un viaje largo, y continué escribiendo esta novela todos los días en ese ambiente extraño y tenso. Es como si ‘leer sueños’ fuera leer ‘sueños viejos’ en la biblioteca. Tal situación puede significar algo, o puede que no signifique nada. Pero tal vez signifique algo. Siento ese en mi piel”.

“Se debe ir a esta ciudad. A costa de todo. Como en un viejo sueño, se abre una estantería escondida y se despierta la historia sellada, que empieza a moverse”, detalla el comunicado de la editorial que dice que este libro refleja “el mundo de Murakami 100 por ciento y hace temblar el alma”.

La última novela del escritor de 74 años, La muerte del comendador, fue publicada en febrero de 2017. Murakami nació en Kioto en 1949. Graduado de la Primera Facultad de Letras de la Universidad de Waseda, debutó en 1979 con Listen to the Song of the Wind.

LA CIUDAD Y SUS MUROS INCIERTOS

La ciudad y sus muros inciertos inicia al narrar que “el viento sopla silenciosamente a través de la superficie del río. Sus dedos delgados dicen algo en secreto a mis dedos. Algo importante que no se puede expresar con palabras: altas paredes y torres de vigilancia, la oscuridad de la biblioteca, los viejos sueños y tu imagen. Me pregunto dónde estoy”. Es así, señala la editorial, cómo la puerta de la “historia” que Haruki Murakami ha sellado durante mucho tiempo ya está abierta.

Desde la juventud Murakami estuvo muy influido por la cultura occidental, en particular, por la música y literatura. Creció leyendo numerosas obras de autores estadounidenses, como Kurt Vonnegut y Richard Brautigan. Además de dedicarse a las letras, Murakami, antes de terminar sus estudios, abrió el bar de jazz Peter Cat (‘Gato Pedro’) en Kokubunji, Tokio, que administró junto con su esposa desde 1974 hasta 1981. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: