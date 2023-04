PROGRAMA DE IN-EDIT MÉXICO

PROCESO DE CURACIÓN ENTRE MÉXICO Y BARCELONA

En ese sentido, Torres comparte la lista de los documentales musicales que competirán en In-Edit México: “American Rapstar”, “Ennio: el maestro”, “Meet Me in the Bathroom”, “Sonic Fantasy”, “Miles Davis: Birth of Cool”, “Mercedes Sosa, cantora un viaje íntimo”, “Con el alma en una pieza: la leyenda de ‘El Personal'”, “Miúcha, la voz de la bossa nova”, “Sandro: tengo una historia así”, “Laligera, un documental de Lali Esposito”, “DIO: Dreamers Never Die” y una selección de videos musicales animados.