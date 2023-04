En el marco del primer Foro Internacional del Agua llevado a cabo en la ciudad el pasado 30 y 31 de marzo, el Dr. José Eduardo Mestre, consultor para la ONU, el Banco Mundial y la Unión Europea; señaló que los gobiernos no pueden asumir la prestación del servicio del agua sin el apoyo y la asesoría de la iniciativa privada.

“No es lo mismo privatizar el agua que apoyarse de la iniciativa privada para ofrecer a la población este servicio esencial”

De acuerdo con la experiencia del Dr. Mestre, un sistema sin el apoyo de la iniciativa privada lleva un juego político que es mayor al financiero. Históricamente se ha pensado que el servicio del agua potable les corresponde a los gobiernos. Y 72 países de los 194 de la ONU ya entendieron que no es el camino correcto. Seguir pensando en este modelo al día de hoy resulta arcaico.

“Cuando tenemos un sistema monopólico como en el caso del agua y los servicios son públicos porque los presta el gobierno nos metemos en camisa de once varas, los costos no los podemos controlar bien y empiezan a jugar una serie de parámetros que no son técnicos ni financieros sino políticos en la prestación de los servicios de agua.” agregó Mestre.

Cuando un gobierno asume la prestación del servicio del agua sin previa experiencia da como resultado la falta de la misma opina Mestre. Tal es el caso de ciudades como Monterrey, San Luis Potosí y Cuernavaca. En la víspera, en Aguascalientes se debería de tomar en cuenta esta condición con mucha más seriedad.

Además, puntualizó que la mayor parte de las tarifas de agua potable en el país no son aprobadas por un ente financiero sino por un ente político, por un congreso de un estado y eso implica que no se va a tener solución al problema de problemas del agua potable del mundo, que son las finanzas. Sin finanzas no hay innovación ni fórmula para adquirir nuevos modelos de gestión en el mundo. Concluyó el Dr. Mestre.

Al día de hoy en México, de los 2600 organismos operadores del sistema de agua potable, tan sólo 5 son realmente eficientes y están en números negros. El resto de ellos se encuentran quebrados.