Con 3 mil elementos, 400 unidades y 55 puntos de control, el Gobierno del Estado arrancó el Operativo de Semana Santa 2023, vigente del 2 al 9 de abril y que se desarrolla en estrecha coordinación con los Municipios y las autoridades federales, con el único fin de salvaguardar a los habitantes de Aguascalientes y a los turistas que visitan el estado.

El secretario general de Gobierno, Florentino de Jesús Reyes Berlie, destacó que durante este periodo de asueto se tiene prevista la visita de cerca de 90 mil personas a los lugares de esparcimiento y recintos religiosos del estado.

“Redoblamos esfuerzos para que tanto las familias aguascalentenses como las que nos visitan, lleven a cabo sus actividades con absoluta tranquilidad; estamos listos para actuar en caso de una situación de emergencia y para prevenir cualquier delito”, dijo Florentino Reyes en el evento que se realizó en la Plaza de la Patria.

El secretario general de Gobierno hizo un llamado a quienes participan en el Operativo de Semana Santa 2023, a asumir su tarea con compromiso, responsabilidad y entrega, “Juntos, cuidemos lo más valioso que tenemos, que son las familias de Aguascalientes”, puntualizó.

Jesús Eduardo Muñoz de León, coordinador estatal de Protección Civil, dijo que la corporación a su cargo trabaja en coordinación con las instituciones de los tres niveles de gobierno, así como con otras dependencias de apoyo, para lograr saldo blanco durante esta Semana Santa.

Recomendó a las personas que van a salir de vacaciones fuera del estado, cerrar suministros de gas, luz y agua; informar a sus familiares sobre la ruta y duración del viaje; evitar viajar solos; llevar botiquín de primeros auxilios. En caso de viajar en su propio vehículo, sugirió revisar suspensión, frenos, aceite, etc.; no subir a extraños a la unidad durante el trayecto; evitar tomar bebidas alcohólicas, y no manejar cansado.

Asimismo, pidió apagar bien cigarros y cerillos; no romper botellas, ya que los vidrios rotos pueden provocar incendios forestales; realizar fogatas solo en los lugares autorizados para ello; evitar nadar en presas, estanques y lagunas.

La ciudadanía puede hacer reportes y solicitar la intervención de los cuerpos de emergencia al teléfono 911.

En el evento estuvieron presentes el diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Manuel Alonso García, secretario de Seguridad Pública Estatal; Luis Enrique García López, subsecretario de Gobierno; Rubén Barraza Rodríguez, comandante de la 14a. Zona Militar; David Ramírez Piñón, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Aguascalientes; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes; y Héctor Anaya Pérez, procurador estatal de Protección al Ambiente; así como policías de los tres niveles de gobierno, cuerpos de emergencia y grupos de apoyo.