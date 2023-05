Todos los niños y las niñas de México celebran este 30 de abril el día del niño y Cassava Roots los quiere consentir, con una divertida dinámica para ganar un bubble tea. Utiliza el filtro que aparece en sus redes sociales, descubre cuál es tu bubble tea, súbelo a tus historias con el hashtag #CassavaDay y llévatelo gratis en cualquiera de sus sucursales.

Todo lo que tienes que hacer para participar en esta y todas las dinámicas de #CassavaDay es seguir las redes sociales de Cassava, instagram, y facebook, para enterarte de las sorpresas a las que te invita a ser parte y rockear a lo grande.

En Cassava Roots hay una bebida para los rocksters más pequeños que les encanta probar bebidas diferentes y divertidas, desde la tradicional de taro, la bebida de la casa, hasta un extravagante Chinese Acapulco, preparada con lychee y coco.

En México el gusto por el bubble tea -o té de burbujas- se ha popularizado en los últimos años y la tapioca, esas curiosas perlas gelatinosas que absorben todo el sabor del té, son cada vez más conocidas por sus beneficios y consumida por chicos y grandes.

No te pierdas el festejo del día del niño y el Bubble Tea Day, no importa si ya estás un poco grandecito, sólo demuestra al niño que llevas dentro y no te quedes sin tu bubble tea.

Este 30 de abril, visita #CassavaRoots para celebrar el #DíaDelNiño



¡Prueba ser original este con Cassava Roots!

