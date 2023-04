Puebla, Pue. Andrés Villegas Mendoza, subsecretario de Gobernación estatal informó que el mes de abril se controlaron 4 incendios forestales que se registraron en Tehuacán, Tlachichuca, Chignautla, y Aljojuca.

Dijo que estos incendios generaron afectaciones de 4, 25, 30 y 20 hectáreas en los diferentes municipios donde se registraron estos acontecimientos.

“Agradecemos a los cuerpos de Protección Civil, estatales y municipales, así como las brigadas de Centro Estatal del manejo del fuego y voluntarios de la Comisión Nacional Forestal”, dijo.

Asimismo, dijo que la calidad del aire en la zona metropolitana de Puebla es mala, pues los límites de ozono están en 23 puntos, el dióxido de nitrógeno está en verde con 17 puntos.

Mientras que el monóxido de carbono está en 7 puntos, el dióxido de azufre en 2 puntos, y consideró que lo preocupante es que las partículas menores a 10 micrómetros donde está en color rojo con 118 puntos.

“Se continúa con la recomendación de no exponer a los menores de edad y adultos mayores, a no realizar actividades al aire libre, de no ser necesario”, dijo.

