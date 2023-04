A través de una transmisión en vivo vía Facebook, el colectivo de protección animal de Mineral de la Reforma y Pachuca “La Jauría de Balú” mostro la agresión que recibieron de una familia quien los ataco y le ocasionó daños a su vehículo de transporte.

Los hechos, difundidos por la organización “La Jauría de Balú”, ocurrieron en el fraccionamiento Chavarría, perteneciente a Mineral de la Reforma, a la altura del banco del Bienestar. Presuntamente, el incidente se registró luego de que las activistas retuvieron un perro que estaba al resguardo de unas personas a quienes señalaron de no darle las condiciones dignas al can.

Ante la acción de las defensoras de los derechos de los animales, al menos dos sujetos arremetieron contra el automóvil en que las mujeres animalistas que viajaban y en el cual se llevaban al perro.

En la transmisión por redes sociales se observa el instante en que los sujetos rompen el parabrisas del vehículo, además de ponchar los neumáticos de la unidad y cerrarle el paso con otro automóvil a fin de evitar que se llevarán al perro.

Durante la transmisión, una de las animalistas afirmó que los sujetos no mostraron algún carnet con el que evidenciaran el resguardo del perro; sin embargo, también reconocen a estos como “los dueños” de este.

“Íbamos camino al MP, porque no tienen cómo comprobar que es su perro, nosotras en ningún momento hemos dicho que este perro es nuestro, dijimos que lo hemos resguardado, lo hemos cuidado para buscar realmente una mejor calidad de vida que por nueve años ellos no pudieron darle, tanto que se demuestra que no tienen un simple carnet”, explicó.