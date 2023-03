La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró el Encuentro Internacional por los Derechos de las Mujeres, en donde firmó los Compromisos por la Igualdad y el Bienestar de las Mujeres, entre el Gobierno del Estado y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

En su mensaje, la gobernadora destacó que la grandeza del estado no sería posible sin el apoyo de las mujeres, pues ellas son una pieza fundamental para el buen funcionamiento de Aguascalientes.

“Tenemos que abrir brecha y darles espacios, no nada más por ser mujeres, sino porque cada una tiene muchas habilidades y somos únicas. Es importante darnos el valor que tenemos. Las invito a trabajar desde cualquier lugar en donde nos encontremos para que hagamos niñas y niños valientes con el ejemplo. Demostremos que no debemos de tener miedo; las que podamos debemos ayudar a otras mujeres, no tenemos que destruir para ganar. Las necesito fuertes y valientes”, enfatizó la gobernadora.