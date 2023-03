Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que resulta un recordatorio de la lucha para obtener el reconocimiento de sus derechos y de su papel en la sociedad. Uno de los mayores desafíos para las mujeres en México es la equidad de género y su participación económica. El país se ubica en el lugar 31, de un total de 146 países, con 76.4 puntos de 100, y ocupa la cuarta posición en la región de América Latina y el Caribe, en cuanto a la brecha de género, según el Foro Económico Mundial (WEF en inglés).

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refieren que en 2022 había 108 mujeres por cada 100 hombres. Los estados que contaron con una mayor presencia relativa de mujeres fueron: Hidalgo, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Las entidades donde la presencia relativa de mujeres y hombres resultó casi igual, dentro de su estructura poblacional, fueron Quintana Roo, Colima, Baja California Sur y Chihuahua.

En 1990, 21.3% de las mujeres de 15 y más tenía una escolaridad de nivel medio superior y superior; en 2020, 44.9%. Conoce la información estadística que resalta los cambios de las mujeres mexicanas a lo largo de los años: https://t.co/PVVl9BtPmU #EstadísticasDeGénero pic.twitter.com/7tC3eAcSqf — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) March 7, 2023

En cuanto a su función económica, la participación de las mujeres en las actividades productivas ha sido estable con base en los tres últimos censos económicos. Mientras en 2008 su ocupación representó 40 por ciento, en 2018 se ubicó en 41.3 por ciento.

A pesar de transcurrir una década, el incremento fue poco. Hace cinco años, los sectores con mayor participación femenil fueron: servicios privados no financieros y comercio e industrias manufactureras.

Sin embargo, el Índice Global de Brecha de Género 2022 del WEF responde principalmente a la brecha salarial. En promedio, por cada 100 pesos que percibe mensualmente un hombre, una mujer gana apenas 86 pesos. Además, la crisis económica provocada por el covid-19 fue un duro golpe para este sector poblacional. La pandemia trajo una disminución en las actividades económicas y provocó un decrecimiento del mercado laboral, pérdida de empleo y baja del ingreso.

EQUIDAD DE GÉNERO, AFECTADA POR LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES

“La participación de las mujeres de 15 años y más en el mercado laboral se vio afectada por la suspensión de actividades no esenciales. Como consecuencia inmediata de la contingencia sanitaria, aumentó el volumen de mujeres que solo realizó actividades no económicas o que no buscó trabajo”, establece el Inegi en un informe.

En 2020, al inicio de la pandemia, la tasa de informalidad laboral (TIL) de las mujeres era de 56.7 por ciento. En contraste, al cuarto trimestre de 2022, 46 de cada 100 mujeres de 15 años y más fueron económicamente activas.

Sobre el rubro educativo, en niveles de escolaridad de media superior y superior, la brecha fue significativa. Para 1990, 21.3 por ciento de las mujeres de 15 y más años se encontraba en dichos niveles; en 2020, 44.9 por ciento contaba con preparatoria o licenciatura. Para ONU Mujeres, la desigualdad de género, unida a las crisis climática y ambiental, es uno de los mayores desafíos para el desarrollo sostenible. N