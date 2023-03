La obesidad puede vencerse. A pesar de que se trata de una batalla larga y muchas veces frustrante, sí es posible salir adelante. Así lo deja claro Claudia Montesinos, madre, esposa, empresaria mexicana y escritora del libro Libera tus alas, transforma tu historia, quien nos cuenta su historia. Se trata de un camino que la llevó a ser directora de su propio corporativo y de la marca Liberate Plus.

“Durante mucho tiempo estuve en una larga batalla contra la obesidad. Una batalla la cual estuve a punto de perder, ya que me diagnosticaron con obesidad mórbida en 2012. Esta etapa fue muy frustrante no solo para mí, sino también para mis hijos”, recuerda la ahora empresaria.

En esos días, el temor que le quitaba el sueño y la despertaba por las mañanas eran sus hijos. Si algo le pasaba, ¿con quién se iban a quedar?, ¿qué sería de ellos sin ella? “Me di a la tarea de buscar y buscar una solución, pero no la encontré. Intenté diferentes métodos y alternativas sin éxito alguno. Estaba frustrada y desesperada por querer ponerle fin a este problema que ponía en riesgo mi salud tanto física como mental”, asegura.

Entonces llegó a la conclusión de que, si no había nada ni nadie que pudiera ayudarla, ella tenía que crear la solución a su sobrepeso. Entonces, con la ayuda de expertos, perfeccionó su producto que ahora es conocido como Liberate Plus.

UN IMPACTO VISIBLE CON LIBERATE PLUS

Liberate Plus es un suplemento alimenticio de origen natural auxiliar en el control de peso y talla. Debido a que cada cuerpo tiene características y necesidades diferentes, está diseñado para complementar algunos de los componentes que se adquieren a través de la alimentación diaria. Su función es ayudar en el proceso natural de oxidación de grasa con los hábitos alimenticios actuales.

“Y así fue como gané esta batalla contra mi sobrepeso. Después de eso, mi vida cambió completamente, me sentía mucho mejor física y mentalmente. Regresé a una cotidianidad de la que ya no me acordaba e incluso volví a disfrutar de muchos aspectos de la vida que creí nunca volvería a experimentar. Inmediatamente supe que Liberate Plus tenía que llegar a más personas y eso se convirtió en mi nueva misión y pasión”, narra.

Actualmente, Liberate Plus ha impactado la vida de miles de mujeres y hombres no sólo en México, sino también en Estados Unidos, Chile, Argentina, Guatemala, Colombia, España y Alemania. Así el emprendimiento local de Claudia Montesinos es ahora una empresa internacional.

“Este camino que se inició con una necesidad, ahora impulsa la vida de otras familias. Somos un corporativo comprometido a acompañar e inspirar a las personas para que puedan descubrir su mejor versión. Porque si una puede, todas podemos”, concluye. N

—∞—

Más información en este enlace.