Puebla, Pue. El presidente del Congreso local, Eduardo Castillo López confirmó que para el próximo miércoles en la marcha del 8M “Día Internacional de la Mujer” el inmueble legislativo será blindado.

Aclaró que no habrá cierre de calles, pero sí serán colocadas algunas estructuras en puertas y ventanas del Congreso local para evitar cualquier intento de quemar el inmueble como pasó hace un año.

Eduardo Castillo sostuvo que las mujeres que decidan sumarse a la marcha del 8M, que hasta ahora suman alrededor de 46 organizaciones, están en su libre derecho, pero les pidió que todas sus manifestaciones se hagan con “respeto”.

“Sabemos que la lucha social de las mujeres es importante pero también hago un llamado de respeto a las mujeres. Es una marcha, una manifestación, un derecho que tienen las mujeres. Solo vamos a proteger el inmueble”.

El líder del Congreso por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) reiteró que, durante la movilización del 2022, feministas intentaron quemar la puerta del Congreso, por eso ahora se tratará de evitar cualquier intento de esta naturaleza, pero sin obstruir la libre manifestación.

Para el 8M, colectivas feministas estiman iniciar su concentración alrededor de las 16:00 horas para que a las 17:00 horas salgan en contingentes desde el Reloj de El Gallito ubicado en la zona del Paseo Bravo.

Marchas así hasta llegar a la Fiscalía General del Estado (FGE), pasando por el Congreso local como cada movilización se acostumbra, en protesta a las víctimas de feminicidio y desapariciones.

De esto, la presidenta de 33 Mujeres, Edurne Ochoa dio a conocer que para ese día habrá varios contingentes, uno de ellos se ubicará en las instalaciones de la Fiscalía Metropolitana sobre el boulevard 5 de mayo a las 15:30 horas para elaborar los carteles.

Entre las organizaciones están: Red Puebla para Todos, CAM-CAI, 33 Mujeres, M Mujeres, Política Femenino, Movimiento Poblano 4T, Yes She Can, entre las que se incluye al movimiento Por el Aborto Legal.

