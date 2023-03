La empresa estadounidense Tesla, del magnate Elon Musk, instalará una fábrica de autos eléctricos en Monterrey, anunció este martes 28 de febrero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario dijo que selló el acuerdo este lunes 27 de febrero tras una conversación telefónica con Musk, en la que el director de la compañía se comprometió a considerar los problemas de escasez de agua que enfrenta Nuevo León.

“Esto va a significar una inversión considerable y muchos empleos”, aseguró López Obrador, e indicó que los montos se darán a conocer el miércoles 1 de marzo.

LÓPEZ OBRADOR ADVIERTE A MUSK SOBRE PROBLEMA DE AGUA

López Obrador fue enfático en la cuestión del agua, un problema crónico en estados del norte del país como el industrial Nuevo León, cuyas autoridades se vieron obligadas a racionar el suministro por una prolongada sequía el año pasado.

El mandatario dijo durante su conferencia matutina: “Van bien las cosas, hay ya un entendimiento. Sí van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua. Nos entendimos bien y fue bueno el acuerdo en beneficio de México”.

AGUA RECICLADA PARA TESLA

López Obrador destacó que el cofundador y director general de Tesla “fue muy receptivo comprendiendo nuestras preocupaciones y aceptando nuestras propuestas que se van a ir dando a conocer a partir de mañana”.

Agregó: “Quiero agradecer al señor Elon Musk que fue muy respetuoso, atento y entendió la importancia de atender el problema de la escasez de agua”, enfatizó.

La del lunes 27 de febrero fue la segunda videoconferencia entre jefe del Ejecutivo y Elon Musk, la primera fue el viernes 24. El mandatario aseguró que continuará informando al respecto. Adelantó que uno de los primeros acuerdos fue usar agua reciclada en todo el proceso de fabricación de vehículos.

“Por ejemplo, lo del agua, no es: ‘yo voy a invertir, voy a aprovechar el agua y voy a dejar sin agua a la gente’, no. Vamos primero a que no falte el agua para el consumo doméstico. Esa es la prioridad y vamos también orientando el crecimiento a regiones donde se tiene agua”, explicó López Obrador.

Recordó que la federación impulsa soluciones a corto plazo, como la construcción de la Presa Libertad y el Acueducto El Cuchillo II, a fin de revertir la escasez de agua en Nuevo León. “Esto es lo que se le expuso al señor Elon Musk y por eso llegamos a ese acuerdo para pensar en el mediano, en el largo plazo, sobre el abasto de agua. Ya no vamos a estar en el gobierno, pero tenemos que actuar de manera responsable”, remarcó. N

(Con información de AFP)

