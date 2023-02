LIMA.— El Congreso de Perú no logró aprobar el adelanto de los comicios generales para este año, con lo que se evitó dar una salida a la grave crisis política que padece el país desde la llegada de la presidenta Dina Boluarte al gobierno en diciembre pasado.

Sin embargo, la bancada de Renovación Popular presentó una solicitud para volver a votar el tema, lo que evitaría abordarlo hasta marzo cuando arranque una nueva legislatura. De esta forma, toda iniciativa quedó bloqueada. En las últimas semanas se habían presentado tres ideas que no lograron ningún acuerdo de los partidos.

PROPUESTAS DESECHADAS

Finalmente, la propuesta del gobierno consistía en que los comicios de Perú fueran en la segunda semana de octubre. No obstante, no hubo respaldo y se mandó al archivo.

LA RONDA DE BOLUARTE

Mientras el Parlamento no aprobó ningún adelanto de las elecciones, la presidenta Boluarte sostuvo una ronda de diálogos con diferentes líderes políticos.

Tras estas reuniones, la presidenta Boluarte reiteró que no renunciará al cargo. Por el contrario, se enfrascó en nuevos duelos verbales con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de no querer entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.

Además, Dina Boluarte le solicitó al mandatario colombiano Gustavo Petro que no se meta en los asuntos del Perú y se dedique a resolver los problemas de su país.

CRISIS EN PERÚ SE AGRAVARÍA SIN COMICIOS

Por su parte, el analista político José Alejandro Godoy agregó a Newsweek en Español que el no adelanto de los comicios terminará por gatillar el descontento social en el país.

“El Congreso no entiende que no aprobará ninguna reforma porque no tienen los votos. Hay un costo muy alto que lo va asumir Dina Boluarte”, manifestó.