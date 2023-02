Puebla, Pue. El senador de la República, Alejandro Armenta Mier sostuvo que “ni línea, dedazo o favorito” será quien gane el proceso interno del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para ser el candidato oficial a la gubernatura en los comicios del 2024.

Lamentó que después de esa platica que se tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre del 2022, y el mensaje de unidad que dio el líder nacional de Morena, Mario Delgado el viernes 17 de febrero, existan personajes que presumen ser los “favoritos” para obtener la candidatura, cuando no es así.

En medio de este mensaje, Alejandro Armenta Mier defendió que todos los poblanos tienen derecho a aspirar por la gubernatura, como lo ha expresado la alcaldesa de San Martín Texmelucan, Norma Layón, quien le ha externado su intención de competir para el 2024.

Bajo este contexto, Armenta Mier pidió aquellos interesados en participar en el proceso interno de Morena no olvidar uno de los principios más importantes del partido como es el no mentir. Explicó que escuchan al presidente decir que no habrá línea y llegan a las entidades a decir “que sí hay línea”.

“Escuchamos al presidente que dice que no habrá dedazo y vienen y dicen, si a mí me quiere mucho por eso voy hacer. Ahí están traicionando al presidente y están incumpliendo dos de los tres principios de Morena, no robar, no mentir, no traicionar”.

Lee también: Confía Armenta Mier en que no se manosearán las encuestas de Morena para definir candidato en Puebla

Cuando en realidad el presidente ha sido muy claro: “no hay dedazo, no hay línea, no hay favoritos”, de ahí que Alejandro Armenta Mier confía en que serán los ciudadanos, los mexicanos, de los diferentes estados, incluido Puebla, y del país los que deben definir” al candidato.

Sobre el respaldo que está recibiendo de personajes como Mario Rincón identificado como ex morenovallista, Alejandro Armenta aclaró que son bien recibidos, pero siempre y cuando estos comulguen con los verdaderos principios de Morena.

Con información de Diario Puntual

*BC