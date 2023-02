¿Cómo escribir sobre un agujero sin fondo? En 2022, México contabilizó 30,968 homicidios dolosos y 878 feminicidios —tan solo entre enero y noviembre—, según cifras oficiales. En este país no existe un día sin violencia, y esta realidad la cantautora Mare Advertencia Lirika la hace visible en sus canciones. Aunque no se autodefine como “lideresa social”, su voz llevada al rap en temas como “Bienvenidx” y “Dale su nombre” resulta una constante protesta ante las injusticias innumerables.

“Cada persona que no está es una ausencia que no sana. Nos vamos convirtiendo en una sociedad sin alma. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, reprueba la mujer oaxaqueña, de origen zapoteca, en uno de sus videos donde muestra una pared tapizada con fichas de búsqueda.

PRIMERA GENERACIÓN DE MUJERES RAPERAS

La cantante de rap, activista social, feminista y migrante —como se concibe— desde niña tuvo un gran acercamiento con las artes, empezando por la poesía. Pero esta manifestación estética pasó de versos a prosa cuando una profesora le pidió abandonar su gusto por la rima y métrica (poemas) —entonces tendría 12 años—. Sin embargo, una decisión inesperada la llevaría a ser parte de la primera generación de mujeres raperas, en cuyo estado el índice de desigualdad es mayúsculo.

Por el contexto donde se desarrolló y el grafiti, Mare conoció las manifestaciones contraculturales, aquel movimiento caracterizado por la oposición a los valores ideológicos establecidos en sociedad. Hace más de una década formó un colectivo, junto con otras dos compañeras, al que debe su nombre: Advertencia Lirika. Pero tiempo después cada una siguió su carrera independiente.

“El ser mujer no tenía sentido. No solo soy la primera generación de mujeres, también la primera del rap en Oaxaca. Antes de mi generación no existía nada: espacios, eventos y público. En ese proceso éramos siete personas: dos mujeres y cinco hombres, posteriormente se une otra integrante con quien formamos el colectivo”, relata en entrevista con Newsweek en Español.

PARTICIPACIÓN EN LA PELÍCULA “WAKANDA FOREVER”

Para esta rapera oaxaqueña de ojos rasgados y largas trenzas, quien ha colaborado con artistas como Natalia Lafourcade y Rubén Blades, el rap permite una libertad creativa incomparable. “No hay un lugar donde nosotras nos podamos desarrollar que no sea la casa”, critica ante una arcaica generación machista.

Uno de sus trabajos más destacados es el álbum SiempreViva, presentado en 2016 y cuya versión extendida lanzó recientemente. Con cuatro canciones y cerca de 13 minutos, incluye “Libres y vivas”, “Escribiendo la historia”, “Bienvenidx” e “Incómoda” (Manifiesto Feminista).

“No solamente soy defensora de los derechos de las mujeres, sino en general hago un cuestionamiento al sistema que mantiene una violencia estructural hacia ciertos sectores y personas”, expresa Mare Advertencia Lirika.

—Hoy en día vemos una gran inconformidad por los estándares impuestos a las celebridades, ¿la belleza es un sistema de poder? —le preguntamos.

—Es un sistema de discriminación. Como una mujer racializada, hay una aspiración de cambiar para que justo podamos encajar en el sistema donde la belleza se centra particularmente en estereotipos físicos de mujeres occidentales blancas. Estamos en esa lucha por el reconocimiento de la dignidad humana. Cuando nos atacan desde la belleza, es que no somos suficientemente personas.

Además de su presencia en México, el dinamismo y talento de esta mujer zapoteca la han conducido a participar en grandes producciones como la saga de Black Panther, Wakanda Forever, distribuida por Walt Disney Studios en 2022. En coordinación con la cantante Vivir Quintana, formó parte del Universo cinematográfico de Marvel gracias a la canción “Árboles bajo el mar”, que evoca la defensa del territorio, sobre todo, la lucha de los pueblos originarios, en donde ella toma partido.

“PERDÍ A MI HERMANO Y COMENCÉ UN DUELO MUY FUERTE”

Bajo tonalidades rojizas y verdes, impregnada de nostalgia similar a los videos de 1990, hace un par de meses Mare estrenó su canción “Luciérnagas”, que hoy suma más de 150,000 vistas en YouTube. Con casi 300 segundos, resulta un himno personal y catártico; basta interpretar “soy una mujer más que intenta cambiar este mundo” para comprender la intención de su letra.

“En este momento, para mí es la canción más personal porque responde a un proceso de redescubrimiento. Para mí había sido fácil dejar de observarme para hablar de la comunidad, dejando de lado los propios fantasmas. En 2013 perdí a mi hermano menor y empecé un duelo muy fuerte. Hay momentos donde sí me puedo sentir más tranquila y feliz, pero otros donde estoy sumamente enojada o perdida”, comenta.

NUEVO DISCO DE MARE ADVERTENCIA LIRIKA

En 2023 tendrá un nuevo disco para todos sus seguidores, siendo “Luciérnagas” el primer sencillo. Decidida, aclara que será “un Mare en primera persona”. Aunque todavía no hay un nombre, sí hay una fecha tentativa para el segundo tema en colaboración con Tayhana, una productora argentina quien recién trabajó con Rosalía.

“Vamos a lanzar una canción a principios de marzo homenajea nuestro contraste al ser sureña; será una experiencia latina. Tenemos historias comunes entre diferentes territorios. Hasta hoy tenemos un plan de probablemente 18 canciones que se van a terminar este mes, pero no todos van para el disco”, explica.

En vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Mare adelanta estar en Ciudad de México con Chingona Sound, una colectiva de profesionistas en producción de eventos y sonorización. Con ellas al mando, presentará un sistema de sonido para acompañar a todos los contingentes que cada año parten del Monumento a la Revolución y el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino, a fin de exigir un alto a la violencia de género. N