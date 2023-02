DE TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS

UN HASTA AQUÍ A LÓPEZ OBRADOR

El gesto de la doctora Piña al no ponerse de pie cuando entró el presidente ni mencionarlo en su discurso fue un hasta aquí a las majaderías de López Obrador. La ministra presidenta se plantó en el terreno que le correspondía como la representante del Poder Judicial y estableció en el discurso, y en los hechos, que este poder es independiente, no está sometido al Ejecutivo y no tiene por qué tolerar las descalificaciones y desprecios que el presidente espeta en las mañaneras. Hasta aquí nadie le había puesto un alto al presidente.

SERIAS DUDAS RUMBO A 2024

Lo intentó ya con una reforma electoral que no consiguió los votos necesarios, y ahora viene con el Plan B, que consiste en modificar ya no leyes constitucionales, sino reglamentos y leyes secundarias para los cuales le basta con una mayoría simple.

UNA CHICANADA LEGAL

En cuanto se publique, las impugnaciones no se harán esperar, y llegarán a la SCJN; pero no puede publicarlo después del 1 de junio, pues de publicarlo un día después, las modificaciones no entrarán en efecto en la elección de 2024. Y, claro, si se espera al último momento no habrá tiempo para impugnarlo.