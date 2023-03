Frontdoor sirve a 2.2 millones de clientes en los Estados Unidos a través de una red de 17,000 empresas contratistas precalificadas que emplean a 60,000 técnicos. Hoy funge como la empresa matriz de cuatro marcas de servicio para el hogar: American Home Shield, HSA, Landmark y OneGuard. Así como ProConnect, un servicio de membresía para reparaciones y mantenimiento del hogar, y Streem, una compañía de tecnología que permite a las empresas atender a los clientes a través de una plataforma de realidad virtual y aprendizaje automático.

Frontdoor opera bajo la premisa de que la propiedad de vivienda es algo muy personal, por lo que durante más de 50 años han ayudado a sus clientes a proteger y mantener sus hogares de averías de sistemas y electrodomésticos esenciales que son costosas e inesperadas.

AQUÍ ALGUNOS DATOS INTERESANTES SOBRE FRONTDOOR

Conservación del agua: Drought.org informa que en enero del 2023 el 38.67% de los Estados Unidos se encontraba en estado de sequía. Por otra parte, según Retail Dive, los consumidores están cada vez más interesados en substituir sus productos y sistemas antiguos por productos que son mejores para el medio ambiente. Como parte de una iniciativa de sustentabilidad, Frontdoor reemplazó durante los meses de Septiembre y Octubre del 2021 electrodomésticos, calentadores de agua y sistemas HVAC. Gracias a esto, sus clientes conservar on 41 millones de galones de agua .

Drought.org informa que en enero del 2023 el 38.67% de los Estados Unidos se encontraba en estado de sequía. Por otra parte, según Retail Dive, los consumidores están cada vez más interesados en substituir sus productos y sistemas antiguos por productos que son mejores para el medio ambiente. Como parte de una iniciativa de sustentabilidad, Frontdoor reemplazó durante los meses de Septiembre y Octubre del 2021 electrodomésticos, calentadores de agua y sistemas HVAC. Gracias a esto, sus clientes . Diversidad de género: Uno de los efectos que según el estudio “Women in the Workplace” de McKinsey & Co y LeanIn.org McKinsey & Co and LeanIn.org, generó la pandemia, es que las mujeres ejecutivas están abandona ndo sus puestos al ritmo m á s alto de la historia . Sin embargo Frontdoor comparte que el 50% de su liderazgo o y 67% de su fuerza laboral es femenina.

Uno de los efectos que según el estudio “Women in the Workplace” de McKinsey & Co y LeanIn.org McKinsey & Co and LeanIn.org, generó la pandemia, es que . Sin embargo Frontdoor comparte que el 50% de su liderazgo o y 67% de su fuerza laboral es femenina. Diversidad de liderazgo: Harvard Business Review informa que más organizaciones están priorizando ambientes inclusivos y la promoción de talentos subrepresentados. Aproximadamente el 60% del liderazgo de Frontdoor (a nivel de director y superior) incluye mujeres e individuos de comunidades subrepresentadas.

Harvard Business Review informa que más organizaciones están priorizando ambientes inclusivos y la promoción de talentos subrepresentados. Aproximadamente el 60% del liderazgo de Frontdoor (a nivel de director y superior) incluye mujeres e individuos de comunidades subrepresentadas. Ofertas ampliadas de entrenamiento para empleados: En el 2022 Frontdoor amplió su serie “The Exchange” para mejorar las habilidades de su fuerza laboral, y el 94% de los empleados encuestados confirmaron que estos programas de aprendizaje crearon un impacto positivo en su desarrollo profesional.

Construyendo una línea de oficios calificados en tecnología: En 2022, Frontdoor estableció relaciones con organizaciones como SkillsUSA, Be Pro Be Proud South Carolina, y Be Pro Be Proud Georgia para presentar a los estudiantes de todo el país la amplitud de oportunidades de oficios calificados disponibles. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: