La realización del primer estudio clínico realizado en México en el que participaron más de cien pacientes con alto y muy alto riesgo cardiovascular demostró que el uso de dosis fijas de Rosuvastatina/Ezetimiba combinadas en una tableta, ayudó al grupo de participantes a reducir el 69.7% su colesterol LDL (colesterol malo) dos meses después de haber iniciado el tratamiento.

“Las guías internacionales indican que personas con alto y muy alto riesgo cardiovascular, su colesterol LDL debe ser menor a 75 miligramos por decilitros, siendo esta la meta que deseamos alcancen nuestros pacientes. Por lo cual, este estudio toma relevancia por dos factores, primero, se hizo entre población mexicana y segundo, 72% alcanzó las metas en un corto tiempo.

“Incluso a los cuatro meses del tratamiento, su colesterol LDL se mantuvo en rangos de 51 miligramos por decilitros. Otro hallazgo a destacar es que el colesterol total se logró bajar de 200 a 132 miligramos por decilitros, es decir, un 66%”, resaltó Joel Rodríguez Saldaña, internista y coautor del estudio publicado en la revista médica internacional Cardiology Research and Practice.

Perfil de los pacientes mexicanos

La investigación tuvo una duración de cuatro meses e incluyó a 103 pacientes con dislipidemia, es decir, con concentraciones elevadas de colesterol, triglicéridos o ambos; 55 de ellos fueron hombres, con una edad promedio de 56 años. Del total de personas, 32% padecían obesidad; 55% diabetes y 56% hipertensión arterial. Su colesterol total previo al estudio oscilaba los 200 miligramos por decilitros (mg/dL).

Asimismo, 11% tenía una enfermedad previa a nivel del corazón; el 48% eran de alto riesgo cardiovascular y un 22% se situó en la categoría de muy alto riesgo cardiovascular, estos dos últimos criterios con base en la calculadora de la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)[1].

“Los pacientes con las características mencionadas requieren tratamientos de por vida, en el caso del colesterol LDL, objetivo de esta investigación, no es la excepción. Por lo cual, con previo análisis de estudios de laboratorio se establecieron dos grupos de control desde la primera visita al consultorio.

“A un primer grupo se le administró Rosuvastatina 10 miligramos con Ezetimiba 10 miligramos, mientras que el otro recibió Rosuvastatina 20 miligramos con 10 miligramos de Ezetimiba”, explicó Ernesto Cardona Múñoz, cardiólogo e investigador de este trabajo científico.

Por su parte, Francisco Padilla Padilla, cardiólogo y coautor del estudio destacó que al final del seguimiento, es decir, cuatro meses después; encontraron que la combinación de Rosuvastatina con Ezetimiba contribuyó a que el 94% de la población participante alcanzara el control de colesterol total, con menos de 200 mg/dL; el 56% de triglicéridos, con menos de 150 mg/dL y el 91% de colesterol LDL, con menos de 100 mg/dL, desde los dos meses de tratamiento y hasta los cuatro meses.

Los tres investigadores coincidieron en que los resultados derivados de este estudio clínico pionero en México, son clave para la comunidad médica porque les ayuda a determinar mejores estrategias de atención de enfermedades cardiovasculares (como pueden ser infarto del corazón, infarto del cerebro y acúmulo de colesterol en las arterias), al ser la principal causa de muerte en todo el mundo. La combinación de una estatina como Rosuvastatina y un inhibidor de la absorción del colesterol, como Ezetimiba, favorece la disminución de factores de riesgo.

Cabe mencionar que, la combinación de ambas sales en una tableta fue desarrollada por científicos del Centro de Investigación de la farmacéutica mexicana Laboratorios Silanes y desde hace dos años los profesionales de la salud tienen acceso a ella.

“La medicina basada en evidencia nos alienta para continuar con nuestro trabajo de investigación y desarrollo de productos farmacéuticos innovadores, colocando a los pacientes en el centro de nuestras decisiones para hacer de la vida una historia saludable”, dijo el Dr. Ángelo Quiroz, gerente médico de Laboratorios Silanes.