En las últimas semanas he escuchado a múltiples tomadores de decisión, especialmente en los negocios, con expresiones que apuntan a que este será para México un año “en pausa”. Para muchos, 2023 no depara grandes cambios o proyectos, derivado de la incertidumbre que suele generar la antesala de una elección presidencial, especialmente bajo el contexto actual.

Aunque parezca contradictorio, la pausa no necesariamente significa inacción, sobre todo con la ola de cambios e hitos que se avecinan y que marcarán la agenda de riesgo de todas las organizaciones. Entre los más destacados, cabe mencionar el cambio de los consejeros electorales, la confirmación de los cambios a las leyes secundarias en materia electoral, la nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las elecciones locales de Coahuila y el Estado de México, así como la definición de candidatos para la elección presidencial de 2024.

Un entorno dinámico, en el que es viable ralentizar grandes decisiones, abre una ventana de oportunidad para focalizar los recursos en actividades de prevención que permitan construir relaciones de largo alcance: para los negocios, las ventajas de la anticipación no solamente son deseables, sino necesarias.

No obstante, lograrlo no es tarea fácil, pues se debe contar con un análisis puntual de la prospectiva que, si bien nunca es estable, puede ofrecer una hoja de ruta para la planificación y ejecución de acciones que permitan construir activos de reputación e influencia que no se generan de la noche a la mañana.