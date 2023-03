Puebla, Pue. En el Estado de Puebla se han identificado 150 casos de violencia vicaria, de los cuales en 15 casos hubo violación sexual a menores, según lo informó Andrea Lezama Bonilla vocera de la colectiva Madres Amorosas Contra la Violencia Vicaria Cam-Cai, por ello para evidenciar esta problemática se sumarán a las manifestaciones de este 8 de marzo Día Internacional de la Mujer.

Andrea Lezama comentó que de los 150 casos, son 120 los que ya tiene un proceso jurídico, es decir solamente el 80 por ciento, mientras que el resto está por iniciarlo.

En relación a los abusos sexuales a menores, dijo que son 15 casos, en los cuales el principal responsable, es el padre, por tener a su resguardo al hijo.

“Rumbo al 8M vamos alzar más la voz, porque este es el momento de visibilizar todos esos casos, esta violencia que durante muchos años ha existido, pero estábamos sometidas, porque no queríamos perder a nuestros hijos, porque eran usados como un instrumento para dañarnos”, dijo.

En este mismo sentido, dijo que la primera vinculación a proceso por el delito de la violencia vicaria en Latinoamérica se determinó en Puebla en octubre del año pasado, contra su expareja Ricardo N., por ello se busca que más mujeres reciban justicia.

“Todas tenemos nuestro propio proceso, a mí me costó más de cinco años poder hacerlo, porque no contaba con una red de apoyo, afortunadamente esta lucha de tantas madres de estos colectivos que hemos formado no solamente Puebla, sino en todo el país, queremos decirles que no están solas, ya no solamente en este acompañamiento, sino en lo jurídico”, dijo.

Asimismo, pusieron a disposición un número telefónico para que más mujeres puedan recibir asesoría legal gratuita, se pueden comunicar al abogado Cristian Hernández, a través del 22-21-23-34-61.

