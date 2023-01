Durante el año 2022, más de 50 familias solicitaron auxilio en el refugio temporal de la Fundación Mujer Contemporánea, debido a los casos de violencia de los que eran víctimas dentro de sus domicilios, dieron a conocer las representantes de esta organización, quienes comentaron que la mayoría de las afectadas eran víctimas de violencia psicológica.

En conferencia de prensa, la abogada de la fundación, Magdalena Ortega Palacios, expuso que en total se brindaron 802 atenciones a niñas, niños, adolescentes y a sus madres en el refugio durante el 2022. De las 52 madres de familia recibidas, el 32% fueron canalizadas por el Centro de Justicia para la Mujer en Aguascalientes.

Mencionó que el 100% de las mujeres atendidas habían sido víctimas de la violencia psicológica, mientras que el 79% sufrieron violencia económica, el 36% padeció violencia física, el 33% fue víctima de violencia patrimonial y el 18.70% sufrió de violencia sexual. Agregó que el 97% de las personas atendidas padecieron de estos problemas dentro del propio ámbito familiar.

La abogada Ortega Palacios detalló que la fundación no solo es un espacio de refugio temporal, sino que también brinda servicios de trabajo social y de atención psicológica y jurídica. En este aspecto, destacó que en el 90% de los procedimientos legales emprendidos se ha obtenido un resultado favorable para las víctimas, mientras que el resto de las mujeres desisten de este proceso.

Por su parte, la directora de la fundación, Roxana D´ Escobar López Arellano, destacó que el 66% de las mujeres víctimas de violencia se dedicaban el hogar, es decir, que no contaban con una fuente de ingresos propios y, por ende, dependían en mayor medida de sus agresores. Mencionó que el resto de las mujeres estaban dedicadas al comercio informal, eran empleadas o seguían estudiando.

También apuntó que el 54% de las madres de familia recibidas vivían en unión libre.

Además, resaltó el nivel educativo de las afectadas parecía sí influir en el nivel de violencia que padecían dentro de sus hogares o con personas externas a él. Por ejemplo, señaló que poco más de la mitad de las víctimas había logrado concluir sus estudios en secundaria, y que en 2022 no recibieron a mujeres con grados de licenciatura.

“Las usuarias mayoritariamente, el 54% tienen la secundaria concluida, mientras que el 23% apenas concluyó el primer nivel, el nivel primaria. Todavía hay muchas mujeres que no tienen acceso a una educación más allá de la primaria o que ni siquiera tienen la primaria trunca de las que vienen aquí. Además, el 6% no cuentan con una escolaridad, es decir que no saben leer ni escribir”.

López Arellano recordó que cada familia ha vivido por un procedimiento diferente, por lo que Mujer Contemporánea ha tenido que cambiar sus esquemas de atención para adecuarlos a las necesidades de cada persona.

“Siempre sabemos que son casos de violencia extrema en donde la salud es lo primordial, aparte de la salud física, salud emocional, entonces son nuestros nichos de oportunidad para ver cómo va a ser tratado cada caso, no todos los casos son iguales, nosotros no nos encasillamos en un modelo de atención fijo, sino que se hace uno para cada una de las necesidades”.

Finalmente, la directora de la fundación añadió que en 2022 se recibieron a 4 mujeres provenientes de Haití, Honduras, Guatemala y El Salvador, durante el mes de septiembre.

De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre del 2022 se contabilizaron 2 mil 287 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar en Aguascalientes, así como 250 denuncias por el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y 335 por violación simple o equiparada.