La tragicomedia The Banshees of Inisherin domina las nominaciones anunciadas este lunes 12 de diciembre a los Globos de Oro. Boicoteado el año pasado por estudios y estrellas, la gala intentará reconstruir su reputación como una de las principales premiaciones de Hollywood, luego de que denuncias de racismo, sexismo y corrupción destrozaran su prestigio.

Argentina, 1985, el film argentino sobre el histórico juicio que condenó a los comandantes de la última dictadura argentina (1976-1983), competirá en la categoría de película de habla no inglesa en la ceremonia que se celebrará en Beverly Hills el 10 de enero. The Banshees of Inisherin (Los espíritus de la isla, en Hispanoamérica, y Almas en pena de Inisherin, en España), sobre el final abrupto de una amistad en una pequeña isla irlandesa durante la década de 1920, obtuvo ocho nominaciones, la mayor cantidad para un filme en casi dos décadas, incluida la de mejor comedia del año.

Con seis nominaciones, la comedia fantástica Everything Everywhere All At Once (Todo a la vez en todas partes), en la que Michelle Yeoh encarna a una madre repentinamente inmersa en universos paralelos, será una seria competidora. Le siguen, con cinco nominaciones cada uno, el muy personal film de Steven Spielberg Los Fabelman, y el largometraje sobre la época dorada de Hollywood Babylon, por el que el mexicano Diego Calva aspira a coronarse como Mejor actor de comedia.

Pero más que los nominados, es la actitud de la élite de Hollywood hacia los Globos de Oro lo que acaparará la atención en esta 80ª edición. Porque estos tradicionales galardones, que abren la temporada de premios de la industria cinematográfica en Estados Unidos y son los más seguidos después de los Óscar, han perdido gran parte de su brillo por múltiples escándalos.

GLOBOS DE ORO SIN PÚBLICO NI TELEVISIÓN

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que constituye su jurado, ha estado en crisis desde las revelaciones a principios de 2021 que acusan a sus miembros de falta de diversidad, discriminación y corrupción. Todo Hollywood tomó distancia de la última ceremonia en enero. Los Globos de Oro se entregaron entonces sin público ni televisión, y solo se anunciaron en Twitter.

Pero después de cambios cuidadosamente impulsados, la HFPA espera recobrar su lustre. Su socio histórico, la cadena NBC, ha aceptado retransmitir la ceremonia de 2023. Queda por ver si las estrellas nominadas irán a la fiesta: muy pocos reaccionaron públicamente el lunes. En las redes sociales, varias cuentas promocionaron sus películas en carrera, y felicitaron a quienes fueron elegidos.

Nominado por su papel de profesor obeso en The Whale (La ballena), Brendan Fraser ya había dicho que boicotearía la gala. El actor acusa al expresidente de la HFPA, Philip Berk, expulsado recientemente después de llamar a “Black Lives Matter” como un “movimiento racista lleno de odio”, de abusar de él sexualmente en 2003.

El lunes, Tom Cruise, quien devolvió sus tres Globos de Oro a la HFPA, fue desairado en las nominaciones, a pesar de su reconocida actuación en Top Gun: Maverick, un éxito de taquilla. El film, sin embargo, fue nominado en dos categorías: mejor película dramática y mejor canción original, “Hold My Hand”, de Lady Gaga.

JURADO SE COMPONE DE MÁS MUJERES

Ante la polémica, la HFPA renovó su membresía y ahora el jurado de los Globos se compone por un 52 por ciento de mujeres y un 51.5 por ciento de personas de minorías étnicas. La HFPA también prohibió a sus integrantes aceptar obsequios de los estudios.

“Esta ya no es la antigua HFPA”, dijo recientemente su presidenta, Helen Hoehne.

Pero en Hollywood, el escepticismo se mantiene. A pesar de que el comediante gay afroestadounidense Jerrod Carmichael presentará la gala de enero, las nominaciones del lunes pueden generar críticas, ya que ninguna mujer fue nominada en la categoría de mejor dirección.

Del otro lado de la cámara, Cate Blanchett, por su despiadada directora de orquesta clásica en Tar, y Viola Davis, por su guerrera de una tribu africana en La mujer rey, compiten en la categoría Mejor actriz dramática. También aspira a dos Globos de Oro Avatar: El sentido del agua, secuela del éxito de 2009, que busca posicionarse como mejor película dramática y consagrar como mejor director al canadiense James Cameron.

PINOCHO, DE GUILLERMO DEL TORO, CONQUISTA LOS CORAZONES

Elvis, la extravagante cinta de Baz Luhrmann sobre el rey del rock and roll Elvis Presley logró tres nominaciones, al igual que la animación Pinocho del oscarizado cineasta mexicano Guillermo del Toro. Otros hispanos en liza incluyen a la cubana Ana de Armas, nominada a Mejor actriz dramática por Blonde (Rubia), y la estadounidense argentina Anya Taylor-Joy por The Menu (El menú), finalista como Mejor actriz de comedia.

Los Globos de Oro distinguen las realizaciones en cine y televisión. Y, a diferencia de los Óscar, dividen sus categorías entre producciones dramáticas y de comedia o musical. El mexicano Diego Luna compite como Mejor actor en una serie dramática de TV por Andor. Por el lado de las series, la comedia Abbott Elementary (Colegio Abbott) lidera con cinco nominaciones, seguida de cerca por la saga de Netflix sobre la monarquía británica The Crown, con cuatro. N

(Con información de AFP)