Por tercer año consecutivo, el DIF Municipal de Jesús María y la Familia Brujos de Jesús María, llevarán a cabo el Maratón del Juguete, en su edición 2022, mismo que se llevará a cabo el próximo 11 de diciembre en la Plaza del Mueble de 11 de la mañana a 5 de la tarde.

Como cada año, se extiende la invitación al público en general, grupos y organizaciones civiles que deseen participar mediante la donación de juguetes, los cuales serán destinados a niñas y niños de escasos recursos, con el propósito de brindarles momentos de ilusión y alegría esta Navidad.

“Agradecemos infinitamente que cada año recibimos más y más juguetes, gracias a la buena voluntad de las personas que nos han apoyado. Recordemos que en nuestro municipio hay muchas familias que necesitan de nosotros y es justo en estas épocas cuando más se manifiestan las acciones de buena voluntad”, expresó la presidenta Liliana Coronado de Arámbula.

Asimismo, recordó que se recibirán todo tipo de juguetes, siempre y cuando no inciten a la violencia, que no usen pilas y en caso de que no sean nuevos, el único requisito es que estén en buen estado.

“Queremos ver una sonrisa en todos los niños de Jesús María y eso lo podemos lograr si sumamos esfuerzos. Los esperamos este 11 de diciembre para que sean parte de esta noble causa”.