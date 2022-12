Este fin de semana, los policías de la capital podrán trasladar hasta sus domicilios a aquellos conductores que se encuentren bajo los efectos de las bebidas embriagantes y pidan el auxilio de los uniformados, con el objetivo de prevenir algún incidente este fin de semana, informó el secretario de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo.

En entrevista con los medios de comunicación, el funcionario municipal dio a conocer que la corporación ofrecerá traslados gratuitos a las familias que busquen regresar a sus casas entre la madrugada del 24 y 25 de diciembre, este fin de semana.

“El día 24 para amanecer el 25 estaremos en ese mismo esquema de poder brindar a la gente que, después de cierto horario, ya a horas altas de la madrugada tengan dificultades para poderse trasladar a su domicilio, pondremos nuevamente esa disposición de que la policía pueda ayudar”.

Destacó que este tipo de auxilio no estará limitado a las familias que no cuenten con los medios para volver por su propia cuenta a sus casas, después de haber celebrado la Navidad con el resto de sus parientes, sino que además se apoyará a aquellos conductores que reconozcan no estar en condiciones para manejar.

Explicó que si los automovilistas desean el apoyo de los policías municipales, deberán llamar la atención de una unidad y pedir que sean trasladados a sus domicilios, o bien, permitir que un elemento conduzca su automóvil por ellos hasta llegar a un destino seguro.

“Mismo caso, si alguien sale de una fiesta y en ese momento se sienten un poco mal por el efecto del alcohol y no va acompañado o las otras personas van en la misma condición, con toda tranquilidad, deténganse frente a una unidad, pidan el apoyo y nosotros haremos esa escolta o si lo permiten, que algún oficial pueda conducir para llevarlo hasta su casa”.

Cabe mencionar que este traslado podrá brindarse incluso si los conductores viven en otros municipios de Aguascalientes.