Durante la mañana y mediodía del domingo 13 de noviembre, México se pintó de rosa y blanco en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), ante la reforma electoral que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bajo la consigna “El INE no se toca”, miles de ciudadanos, funcionarios, expresidentes, dirigentes de partidos y figuras mediáticas marcharon en diferentes ciudades como Cuernavaca, Monterrey, Ciudad Victoria y Veracruz. El llamado fue claro entre los asistentes: “Sí a la democracia”.

En punto de las 10:30 horas, el contingente salió del Ángel de la Independencia hacia el Monumento a la Revolución, Ciudad de México, formando una marea rosa. En primera instancia, la movilización solo ocupaba el carril de extrema derecha sobre Paseo de la Reforma, pero horas más tarde esta se extendió por toda la avenida, asistencia multitudinaria evidenciada con fotografías aéreas capturadas por drones. Con pancartas en mano, los gritos más pronunciados fueron “marcha por la democracia” y “ni clasista ni racista”.

Lo anterior porque, previo a la marcha, durante la conferencia matutina del 9 de noviembre, López Obrador apuntó que los grupos que nutrían las manifestaciones estarían integrados por personas racistas y clasistas. Este discurso fue desmentido por la oposición. Sin embargo, en redes sociales distintos usuarios criticaron la actitud de algunos asistentes, “quienes dejaron exhibido su racismo por expresiones peyorativas”.

Los manifestantes aseguraron que la iniciativa, enviada por López Obrador a la Cámara de Diputados en abril pasado, representa una estrategia para eliminar el órgano electoral autónomo del país. Según Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, asistieron entre 10,000 y 12,000 personas a la marcha, aunque críticos afirman que en realidad fueron 200,00 personas aproximadamente solo en la capital del país.

“MÉXICO NO MERECE REGRESAR AL PASADO”: JOSÉ WOLDENBERG

En el Monumento a la Revolución, José Woldenberg, primer presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y único orador en la protesta, llamó a defender al sistema electoral mexicano ante el “oficialismo de alinear los órganos electorales a la voluntad del gobierno”. Hecho que llevaría, dijo, a la incapacidad de garantizar la imparcialidad en todo el proceso de elecciones.

“Nuestro país no merece regresar al pasado porque lo construido permite elecciones auténticas, piedra angular de todo sistema democrático (…) México no puede centralizar todos los procesos electorales en dos instituciones descomunales, no solo porque somos, según la Constitución, una república federal, sino porque ni el INE ni un solo Tribunal podrán realizar con eficacia lo que hoy encuentra cauce y solución en 32 entidades soberanas”, aseveró.