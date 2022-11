POETAS EN BALLARI

Cuando presentó su proyecto de organizar un gran encuentro , una gran confluencia, de poetas en su país, Shiva citó a William Butler Yeats y le recordó al público que “la responsabilidad comienza con los sueños”. Siempre lo escucho con gran atención, pues, desde que lo conozco, sus palabras me han abierto un universo poético lleno de multiplicidades y resonancias filosóficas. Entiendo que habla de muchos tipos de responsabilidad, pero decido concentrarme en esa idea como parte de mi lectura del viaje.

El mismo procedimiento toma lugar con todos los participantes nacionales e internacionales. En varias ocasiones tuve la sensación de estar viviendo un adelanto de mi utopía multilingüe. Sí, Shivaprakash ha logrado organizar un evento en que la pluralidad lingüística celebra la diversidad con respeto y dignidad, con responsabilidad social. Uno de los anfitriones es el Dr. Y. C. Yogananda Reddy, un médico pediatra con una sencillez ejemplar. Le preguntamos si escribe poemas y responde, mientras nos indica el camino al comedor, que no lo hace, pero que disfruta leerlos y escucharlos.

EL SUEÑO DE LA INCLUSIÓN

