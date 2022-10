RADIOGRAFÍA DE LA INFERTILIDAD MEXICANA

MEJORAR LOS TRATAMIENTOS

“No quiere decir que, en algunos lugares, como el sur de la república o en algunos otros del centro, no haya infertilidad. El problema es que no hay reportes, esa es la importancia del RMRA.

TOMAR UNA DECISIÓN

URGE ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO

“En la mayoría —por no decir todos los casos— es frustrante para la mujer, pero no solo para la mujer, también para el hombre. La idiosincrasia en nuestro país es muy curiosa y especial. Nos han educado para que el hombre no manifieste ninguna emoción. El hombre también siente y se siente agredido porque, cuando no se puede embarazar o piensa que él es el problema, inconscientemente, piensa: ‘Si no puedo embarazar a mi pareja no soy suficientemente hombre’. Esa es la idiosincrasia que existe en Latinoamérica”, añade el especialista.