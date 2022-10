La estrella de la música y también empresaria estadounidense, Taylor Swift, lanzó su décimo álbum de estudio en la medianoche de este viernes 21 de octubre. Titulado “Midnights”, su quinto trabajo en los últimos dos años marca un emotivo regreso a la senda del pop.

A través de redes sociales, Taylor Alison Swift compartió una serie de mensajes con fotografías, en donde agradeció la fortuna de colaborar con Sam Dew, Sounwave, Lana del Rey, William Bowery, Jahaan Sweet, Zoe Kravitz, entre otros artistas.

Midnights is a wild ride of an album and I couldn’t be happier that my co pilot on this adventure was @jackantonoff. He’s my friend for life (presumptuous I know but I stand by it) and we’ve been making music together for nearly a decade HOWEVER…https://t.co/jjqUNkGSme pic.twitter.com/v7LboJJ9Ik

— Taylor Swift (@taylorswift13) October 21, 2022