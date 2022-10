La tarde de este jueves 20 de octubre, la escritora y modelo venezolana, Michell Roxana, presentó su segundo libro titulado: MicheLand, en un restaurante ubicado al norponiente de la Ciudad de México.

El libro que está escrito en forma de cuento, se centra en la historia de una niña llamada Michell, que recibe poderes de la Madre Tierra para proteger la ecología y la naturaleza en el planeta, y es acompañado por ilustraciones que promueven el cuidado del planeta entre los más pequeños, ya que la autora considera que en ellos se encuentra el futuro de La Tierra.

Michell Roxana, quien también ostenta el título de Miss Earth Venezuela, como embajadora de su país en el extranjero, explicó que en su nación no tienen claro el concepto del cuidado del medio ambiente.

“Tenemos otros problemas que creemos más urgentes y no atendemos este otro que es igual o más importante, ahí fue cuando se me ocurrió que yo podría ayudar un poco, comencé a cavilar cómo contarle a los más pequeños eso que a nosotros no nos dijeron; en ese momento nació la idea de escribir un libro que terminaría convirtiéndose en MicheLand”, detalló.

Por último, Michell Roxana señaló que MicheLand, puede adquirirse de manera digital y tiene como objetivo que el libro en formato físico, sea repartido gratuitamente en comunidades alejadas de su natal Venezuela, esquema que espera duplicar en más países latinoamericanos.

Cabe señalar que, el libro cuenta con el aval institucional de IIMSAM, organización intergubernamental observadora acreditada de Naciones Unidas y MIA Foundation.

*ARD