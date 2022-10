Un ejemplo en Latinoamérica

Para Rodrigo Tona, CEO de Grupo Ternova y uno de los empresarios comprometidos con esta vision, los retos que presenta la industria del plástico también brindan oportunidades de aprender, crecer y transformar. Tomando en cuenta este principio, Grupo Ternova decidió -hace siete años- evolucionar.

Tona y su equipo llegaron a la conclusión que el futuro de los negocios no será el modelo “B2B” (Business to Business) o “B2C” (Business to Client), sino que iban a avanzar hacia la integración del “B2H” (Business to Human), en donde el propósito del negocio es un hilo conductor en toda la cadena de valor hasta la última persona que interactúa con el producto o servicio.

Este modelo resultó, entre otras cosas, a que en 2020 Grupo Ternova se convirtiera en la primera empresa salvadoreña en obtener la certificación de Carbono Neutral. Es también la razón por la que decidieron ser una de las primeras tres empresas Latinoamericanas en unirse a la coalición. “El problema de la contaminación no conoce fronteras y genera impactos negativos significativos en nuestro medio ambiente, sociedad y economía.” Comparte Tona. “Por esto requiere una respuesta internacional holística y coordinada que aborde los problemas en su origen para detener de manera efectiva la contaminación del plástico. Después de ser la primera empresa de empaques de Carbono Neutral del Salvador y construir la planta recicladora más grande de la región, este compromiso es un paso más en la ruta de la sostenibilidad.”

Tona también ha manifestado un apoyo firme por la decisión de los estados miembros de la ONU de iniciar negociaciones para un tratado que ponga fin a la contaminación plástica. “Como líderes en nuestro mercado, seguiremos generando un triple impacto para promover una economía circular sostenible a nivel mundial,” finaliza.